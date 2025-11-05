Lomažs rezultatīvs uzvarā pret Šteinbergu un "Baxi"; "TTT Rīga" zaudē dzimšanas dienā
Latvijas basketbolists Rihards Lomažs trešdien ULEB Eirokausa mačā izcēlās ar 18 punktiem un sekmēja Klaipēdas "Neptūnas" vienības uzvaru.
Klaipēdas komanda savā laukumā ar 100:87 (27:17, 31:27, 22:20, 20:23) pārspēja Mārča Šteinberga pārstāvēto Manrezas "Baxi".
Lomažs spēlēja 30 minūtes un 39 sekundes un realizēja četrus no deviņiem divu punktu metieniem, trīs no sešiem tālmetieniem un vienu no četriem soda metieniem. Viņš arī izcēlās statistikā ar piecām atlēkušajām bumbām, divām rezultatīvām piespēlēm un pārtvertām bumbām, vienu kļūdu, trīs piezīmēm un četriem izprovocētiem sodiem, iekrājot efektivitātes koeficientu 16.
Viesu rindās Šteinbergs laukumā pavadītajās 25 minūtēs un 58 sekundēs raidīja grozā vienu no četriem tālmetieniem, gūstot trīs punktus. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, divas kļūdas un četras piezīmes, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu -5.
Klaipēdas komandā rezultatīvākais ar 25 punktiem un 13 bumbām zem groziem bija Džeimss Karniks, bet vēl 20 punktus pievienoja Donats Tarolis. "Baxi" labā 20 punktus guva Alekss Rejess, kamēr Igo Benitess iekrāja desmit punktus un desmit rezultatīvas piespēles.
Vēl Ainara Bagatska trenētā Vroclavas "Slask" viesos ar 78:85 (6:21, 24:29, 14:17, 34:18) zaudēja Grieķijas komandai Saloniku "Aris".
"Baxi" ar trīs uzvarām un trīs neveiksmēm A grupas turnīra tabulā atrodas piektajā vietā, "Neptūnas" ar tādu pašu bilanci ir par vienu pozīciju zemāk, bet "Slask" ar diviem panākumiem sešos mačos ieņem devīto vietu desmit komandu konkurencē.
Jau ziņots, ka otrdien Ankaras "Turk Telekom" bez savainotā Andreja Gražuļa savā laukumā ar 95:67 pārspēja Atēnu "Panionios".
Komandas ir sadalītas divās grupās pa desmit komandām. "Play-off" sasniedz katras grupas sešas labākās komandas. Pirmās un otrās vietas ieguvējas uzreiz nodrošina vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvada astotdaļfināla mačus.
Pērn Eirokausā uzvarēja Telavivas "Hapoel" no Izraēlas, kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja Spānijas vienību "Gran Canaria" un ieguva tiesības spēlēt ULEB spēcīgākajā turnīrā Eirolīgā.
Tikmēr Anrijs Miška Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa mačā izcēlās ar 14 punktiem, viņa pārstāvētajai Tallinas "Kalev"/"Cramo" piedzīvojot zaudējumu.
I grupas spēlē Tallinas vienība savā laukumā ar 71:101 (15:33, 23:19, 16:21, 17:28) piekāpās Azerbaidžānas komandai Abšeronas "Lions".
Miška laukumā bija 25 minūtes un 39 sekundes un realizēja piecus no sešiem divu punktu metieniem, vienu no sešiem tālmetieniem un vienu soda metienu. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena piezīme un trīs kļūdas, noslēdzot maču ar +/- rādītāju -26 un efektivitātes koeficientu desmit.
Mājinieku rindās latvietis bija rezultatīvākais, bet vēl 13 punktus un sešas bumbas zem groziem iekrāja Kregors Hermets. Viesu uzvaru ar 30 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Džeimss Freizers.
I grupā ar vienu uzvaru četros mačos "Kalev"/"Cramo" ieņem ceturto pozīciju četru komandu konkurencē.
Savukārt uzvaru C grupas spēlē trešdien izcīnīja Roberta Blumberga pārstāvētā Turcijas komanda Izmiras "Petkim Spor", kas viesos ar 97:73 (35:28, 16:16, 27:8, 19:21) pārspēja Brašovas "Corona" no Rumānijas.
Blumbergs spēlēja 22 minūtes un 54 sekundes un, raidot grozā trīs no pieciem tālmetieniem, guva deviņus punktus, kā arī izcīnīja sešas bumbas zem groziem, iekrāja divas rezultatīvas piespēles un pārtvertas bumbas, bloķēja vienu metienu, nopelnīja piezīmi un tikai pie +/- rādītāja +29 un efektivitātes koeficienta 17.
"Petkim Sport" ar trīs uzvarām četros mačos C grupā saglabā pirmo pozīciju.
40 komandas ir sadalītas desmit grupās. Katras grupas uzvarētājas, kā arī sešas otro vietu ieguvējas sasniegs turnīra otro posmu.
FIBA Eiropas kauss ir pēc spēka ceturtais klubu turnīrs Eiropā.
Savukārt "TTT Rīga" FIBA Eirokausa grupas piektajā mačā piedzīvoja neveiksmi. E grupas spēlē "TTT Rīga" ar 59:70 (14:17, 18:11, 10:25, 17:17) zaudēja Stambulas vienībai "Emlak Konut". 5. novembris tiek uzskatīts par leģendārā Rīgas TTT dzimšanas dienu.
Starp mājiniecēm rezultatīvākā ar 19 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām bija Enija Vīksne, Nija Bekere iekrāja 13 punktus un desmit bumbas zem groziem, kamēr Karlīne Pilābere tika pie deviņiem punktiem un 12 atlēkušajām bumbām. Viešņu uzvaru ar 21 punktu sekmēja Astū Ndura.
Trešdien citā E grupas mačā Matīsa Rožlapas trenētā un Luīzes Silas pārstāvētā Vācijas vienība Zārluī "Royals" mājās ar 55:79 (19:15, 14:24, 9:25, 13:15) zaudēja Belgradas "Crvena zvezda".
Pēc piecām kārtām piecas uzvaras ir izcīnījusi "Crvena zvezda", četras - "Emlak Konut", vienu - "TTT Rīga", bet bez uzvarām ir "Royals".
Pirmajā spēlē rīdzinieces savā laukumā Belgradas "Crvena zvezda" komandai zaudēja ar 66:82, otrajā cīņā viesos ar 56:84 piekāpās Stambulas "Emlak Konut", bet trešajā mājās ar 75:61 pārspēja "Royals". Otrā apļa sākumā Latvijas vienība viesos ar 66:84 zaudēja "Crvena zvezda".
Rīdzinieces novembra beigās noslēdzošajā grupas spēlē izbraukumā tiksies ar "Royals".
Tikmēr Laura Meldere Eirokausa spēlē guva 15 punktus un palīdzēja Kampobaso "Magnolia" tikt pie pārliecinošas uzvaras. A grupas mačā "Magnolia" mājās ar 86:59 (24:13, 26:18, 25:17, 11:11) pārspēja Beļģijas klubu "Castors Braine".
Meldere spēlēja 15 minūtes un 47 sekundes un realizēja sešus divu punktu metienus un vienu tālmetienu, ne reizi nemetot garām grozam. Viņa arī izcēlās statistikā ar divām atlēkušajām bumbām, divām rezultatīvām piespēlē, pārtvertu piespēli, bloķētu metienu un vienu piezīmi, iekrājot +/- rādītāju +13 un efektivitātes koeficientu 21.
Sara Madera un Meldere ar 15 gūtiem punktiem bija rezultatīvākās starp uzvarētājām, kamēr Beļģijas vienības labā 20 punktus guva Alisija Korto.
A grupā Kampobaso komanda ar četriem panākumiem piecās spēlēs ieņem pirmo vietu, bet "Castors Braine" ar trīs uzvarām ierindojas trešajā pozīcijā.
Tikmēr L grupā Vroclavas "Sleza", kuras rindās spēlē Digna Strautmane un Ketija Vihmane, izbraukumā ar 50:73 (8:19, 16:21, 11:21, 15:12) zaudēja Vilnēvas d'Askas ESBVA.
Vihmane 31 ar pusi minūtē guva 13 punktus un iekrāja divas rezultatīvas piespēles, pa vienai kļūdai un atlēkušajai bumbai un nopelnīja divas piezīmes. Strautmane spēlēja nepilnu 21 minūti un noslēdza maču ar diviem punktiem, diviem bloķētiem metieniem, vienu kļūdu un vienu piezīmi.
L grupas līdere ar četrām uzvarām piecās spēlēs ir Vilnēvas d'Askas ESBVA, bet "Sleza" un Fribūras "Elfic" ar bilanci 3-2 ieņem attiecīgi otro un trešo vietu, bet piecus zaudējumus piedzīvojusi Stara Zagoras "Beroe".
Savukārt G grupā Kristīnes Vītolas pārstāvētā Atēnu "Panathinaikos" mājās ar 94:87 (20:29, 25:13, 21:22, 28:23) uzvarēja Klaipēdas "Neptūnas", kuras rindās spēlē Kate Vilka un Anna Liepiņa.
Starp uzvarētājām Vītola laukumā pavadītajā 31 minūtē izcēlās ar 14 punktiem un astoņām bumbām zem groziem, kā arī tika pie trīs rezultatīvām piespēlēm, kļūdas, pārtvertas bumbas un divām piezīmēm.
Viešņu rindās Vilka spēlēja nepilnas 35 minūtes un guva 13 punktus, izcīnīja trīs bumbas zem groziem, iekrāja trīs rezultatīvas piespēles un piecas piezīmes, kamēr Liepiņa, noslēdzot maču bez punktiem, izcīnīja četras atlēkušās bumbas un izcēlās statistikā ar pārtvertu bumbu, rezultatīvu piespēli, kļūdu un trīs piezīmēm.
G grupā pēc piecām spēlēm četras uzvaras ir Salamankas "Perfumerias Avenida", trīs panākumi ir "Panathinaikos", Klaipēdas vienība iekrājusi bilanci 2-3, bet vienu panākumu guvusi "Nyon" no Šveices.
Pamatturnīrā sacenšas 48 klubi, kas salozēti 12 grupās pa četrām vienībām. Izslēgšanas spēlēm kvalificēsies katras grupas divas labākās komandas un četras labākās trešo vietu ieguvējas. Šīm 28 komandām vēl pievienosies četras vienības, kas būs izkritušas no Eirolīgas turnīra. Par uzvarētājām kļuva Vilnēvas d'Askas ESBVA basketbolistes, kuras finālā divu maču summā ar 162:145 pārspēja Ferrolas "Baxi" no Spānijas.