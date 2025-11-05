“Rīgas zeļļi” turpina dominēt
"Rīgas zeļļi" trešdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē izcīnīja uzvaru, tiekot pie sestā panākuma pēc kārtas.
"Rīgas zeļļi" viesos ar 87:65 (19:24, 22:19, 22:13, 24:9) apspēlēja "Ogri".
Rīdzinieku panākumu ar 19 punktiem un septiņām bumbām zem groziem sekmēja Rodijs Mačoha, Frenkijs Fidlers guva 16 punktus, bet vēl 13 un 12 punktus iekrāja attiecīgi Jānis Bērziņš un Roberts Bērziņš.
Ogres vienībā rezultatīvākais ar 14 punktiem un septiņām bumbām zem groziem bija Džastins Ndžoks-Todžare, kamēr Guntis Sīpoliņš noslēdza maču ar 13 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām.
"Rīgas zeļļi" ar sešām uzvarām septiņos mačos turnīra tabulā atrodas trešajā vietā, un "Ogre" ar bilanci 3-4 ierindojas septītajā pozīcijā.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".