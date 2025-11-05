Latvijas vīriešu basketbola izlases pretinieki nosauc kandidātus
Latvijas basketbola izlases pretinieces Austrijas un Nīderlandes valstsvienības paziņojušas paplašinātos sastāvus pirms Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm novembra beigās un decembra sākumā.
Latvijas izlase ar Nīderlandes valstsvienību 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra Eiropas zonas F grupas spēli savā laukumā aizvadīs 28. novembrī, bet ar austriešiem tiksies 1. decembrī viesos. Nīderlandes izlases kandidātu lokā iekļauti 23 spēlētāji, tostarp Spānijas ACB līgas klubu spēlētāji Janiks Krāgs un Sanders Holanders, kā arī latvieša Roberta Blumberga komandas biedrs turku Izmiras "Petkim Spor" rindās Janiks Franke.
Savukārt austrieši paplašinātajā sastāvā iekļāvuši 24 spēlētājus, kuru vidū nav Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pārstāvja Jakoba Peltla no Toronto "Raptors", toties ir četri debitanti - Niko Železniks, Elvīrs Jakupovičs, Ēriks Dīcs un Ārons Stažičs. Kvalifikācijas F grupā kopā ar Latviju, Nīderlandi un Austriju ir arī Polijas izlase. Katra komanda ar visām pretiniecēm spēlēs mājās un viesos.
F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās E grupas komandas iegūs tiesības spēlēt 2027. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.
Nīderlandes izlases kandidāti:
Endurenss Aijamenhue, Janu Slingerlands (abi - Ulmas "Ratiopharm", Vācija), Villems Brandveiks ("Aix-Maurienne", Francija), Lūks van Brē, Šarlons Klofs (abi - Hertogenbošas "Heroes Den Bosch"), Stans van den Elzens, Sems Hūrmans, Lūkass Kruitofs, Jibe Sikings (visi - "ZZ Leiden"), Janiks Franke (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Sanders Holanders ("Girona", Spānija), Jito Koks ("Hyeres-Toulon", Francija), Janiks Krāgs (Badalonas "Joventut", Spānija), Neitans Kuta ("Orleans Loire Basket", Francija), Lūkass N'gesans (Hāgenas "Phoenix", Vācija), Deivids N'gesans ("Braunschweig", Vācija), Rūls van Overbēks (Limburgas BAL), Kūns Stolks, Boids van der Vūrsts-de Frīss, Leons Viljamss (visi - Cvolles "Landstede Hammers"), Marains Verfers ("Limburg United", Beļģija), Kejs van der Vūrsts de Frīss (Bījīkčekmedžes ONVO, Turcija), Kjelds Zaidema (Groningenas "Donar").
Austrijas izlases kandidāti:
Luka Brajkovičs (Ļubļanas "Cedevita Olimpija", Slovēnija), Ēriks Dīcs, Benedikts Gitls (abi - Traiskirhenes "Lions"), Erols Erseks (Heidelbergas "MLP Academics", Vācija), Daniels Frīdrihs, Jakobs Lors, Miro Zaps (visi - Gmundenes "Swans"), Lūkass Hāns (Sant'Antimo "PSA Pallacanestro", Itālija), Elvīrs Jakupovičs (Velsas "Flyers"), Sebastians Kēferle, Jonatans Knesls, Daniels Kēpels, Edi Patekars, Reano Poļaks (visi - Obervartas "Gunners"), Tomass Klepajs (Ulmas "Ratiopharm", Vācija), Silvens Landesbergs, Niko Železniks (abi - Klosterneibergas "Karbon-X Dukes"), Timo Lanmillers (Kvakenbrikas "Artland Dragons", Vācija), Rašids Mahalbašičs, Ārons Stažičs ("Vienna"), Marvins Ogunsipe (Krailsheimas "Merlins", Vācija), Finns Šots ("Menorca", Spānija), Benjamins Šuhs (Madrides "ZBK", Spānija), Bogičs Vujoševičs ("Timisoara", Rumānija).