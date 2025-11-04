"Bayern" mazākumā pieveic titula īpašnieci PSG UEFA Čempionu līgas spēlē, "Liverpool" sarūgtina "Real"
Minhenes "Bayern" futbolisti otrdien Parīzē mazākumā uzvarēja Parīzes "Saint-Germain" UEFA Čempionu līgas ceturtās kārtas mačā, bet Anglijas premjerlīgas klubs "Liverpool" savā laukumā uzvarēja Madrides "Real".
Par spīti spēlēšanai mazākumā, "Bayern" uzvarēja pašreizējo Čempionu līgas titula īpašnieci PSG ar 2:1 (2:0).
Ceturtajā minūtē bumba atlēca pie Luisa Diasa, kurš to no tuva attāluma raidīja bumbu vārtos. 32. minūtē Diass pēc pretinieku kļūdas otrreiz raidīja bumbu vārtos - 2:0. Puslaika kompensācijas laika septītajā minūtē Diass saņēma sarkano kartīti par neatļautu paņēmienu pret Ašrafu Hakimi. 74. minūtē Žuāns Nevešs vienus vārtus atguva - 1:2.
"Liverpool" uzvarēja Madrides "Real" ar 1:0 (0:0). "Liverpool" labā vienīgos vārtus 61. minūtē pēc brīvsitiena guva Aleksiss Makalisters, no tuva attāluma ar galvu raidot bumbu vārtu vidū - 1:0.
Vēl viens Anglijas premjerlīgas klubs Totenhemas "Hotspur" mājās mazākumā ar 4:0 (1:0) pieveica "Copenhagen". 19. minūtē pirmos vārtus guvušais Brenans Džonsons tika noraidīts no laukuma 55. minūtē. Vēl vārtus guva Vilsons Odobērs, Mikijs van de Vens un Žuāns Paļiņa, bet mača kompensācijas laikā iespēju panākt 5:0 neizmantoja Rišarlisons, kurš nerealizēja 11 metru sitienu.
Pirejas "Olympiakos" mājās spēlēja 1:1 (1:0) ar Eindhovenas PSV. 17. minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Želsons Martinšs, bet izlīdzinājumu mača kompensācijas laika trešajā minūtē panāca Rikardo Pepi.
Turīnas "Juventus" mājās spēlēja 1:1 (1:1) ar Lisabonas "Sporting". Maksimiliano Arauho viesus 12. minūtē izvirzīja vadībā, bet Dušans Vlahovičs 34. minūtē panāca neizšķirtu.
Norvēģijas klubs "Bodo"/"Glimt" mājās ar 0:1 zaudēja "Monaco", vienīgos vārtus 43. minūtē gūstot Folarinam Balogunam. Mājinieki 81. minūtē palika mazākumā, sarkano kartīti nopelnot Justeinam Gunnešenam.
Madrides "Atletico" mājās pieveica Beļģijas klubu Senžilas "Royale Union" - 3:1 (1:0). Uzvarētājiem vārtus guva Julians Alvaress, Konors Galahers un Markoss Lorente, bet viesiem 1:2 80. minūtē panāca Ross Saikss.
Jau ziņots, ka agrajās otrdienas spēlēs Londonas "Arsenal" viesos ar 3:0 (1:0) pārspēja Prāgas "Slavia", bet "Napoli" savā laukumā spēlēja 0:0 ar Frankfurtes "Eintracht".
Otrdien Čempionu līgā tiks aizvadītas vēl septiņas spēles.
Pamatturnīrs beigsies janvāra beigās.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls nākamā gada maijā notiks Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".