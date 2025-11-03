Ostapenko saglabā pozīciju rangā; vīriešiem līderpozīcijā atgriežas Siners
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā saglabājusi 23. vietu.
Ostapenko vienspēļu sezonu ir beigusi, taču šobrīd piedalās WTA sezonas noslēguma turnīra dubultspēļu sacensībās. Semeņistaja, kura oktobrī debitēja ranga pirmajā simtniekā, atkāpusies par piecām pozīcijām un atgriezusies 92. vietā. Vēl no Latvijas tenisistēm Anastasija Sevastova zaudējis divas pozīcijas un ir 210., Kamilla Bartone pakāpusies par astoņām ailītēm (547.), Adelina Lačinova ieguvusi vienu pozīciju (630.). Tālāk kritumi ir Beatrisei Zeltiņai par četrām vietām (695.), Diānai Marcinkēvičai par 11 ailītēm (809.), Elzai Tomasei par piecām pozīcijām (948.) un Sabīnei Rutlaukai par astoņām vietām (1243.).Margarita Ignatjeva atguvusi piecas vietas (1464.).
WTA ranga pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas, un līdere joprojām ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai seko poliete Iga Švjonteka, bet aiz viņas ir trīs amerikānietes Korija Gofa, Amanda Aņisimova un Džesika Pegula. Tālāk ir Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina un amerikāniete Medisona Kīza, astotā ir itāliete Jasmīne Paolīni, bet labāko desmitnieku noslēdz krievietes Mirra Andrejeva un Jekaterina Aleksandrova.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko saglabā sesto vietu, bet Darja Semeņistaja atguvusi divas pozīcijas un ir 155. vietā. Tikmēr kritumi ir Bartonei par divām vietām (454.) un Sevastovai par sešām pozīcijām (503.), Tomase savu vietu saglabā (668.), bet uzreiz par 155 ailītēm atkāpusies Marcinkēviča (704.). Rangā atrodamas vēl desmit Latvijas tenisistes, no kurām pirmajā tūkstotī atrodas pozīciju nemainījusī Ignatjeva (944.) un divas vietas zaudējusī Lačinova (972). Dubultspēļu ranga līdere ir čehiete Kateržina Sinjakova, kurai seko amerikāniete Teilore Taunsenda.
Savukārt Roberts Štrombahs jaunākajā Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā zaudējis 14 vietas un ieņem 386. pozīciju. Kritums ir arī Kārlim Ozoliņam par septiņām vietām (970.), bet Artūrs Žagars atguvis astoņas pozīcijas (dalīta 1896.).
Pēc uzvaras Parīzes "Masters" turnīrā pirmās raketes godā atgriezies itālis Janiks Siners, tādējādi otrais tagad ir spānis Karloss Alkarass. Savas pozīcijas nemaina vācietis Aleksandrs Zverevs, Teilors Frics no ASV un serbs Novāks Džokovičs. Amerikānis Bens Šeltons un austrālietis Alekss de Minors atkal veikuši rokādi, par divām vietām uz astoto pozīciju pakāpies kanādietis Fēlikss Ožjē-Aliasims, tādējādi pa vietai zaudējuši Lorenco Muzeti no Itālijas un norvēģis Kaspers Rūds.
Dubultspēļu rangā Štrombahs atguvis divas vietas un ieņem 695. pozīciju, Ozoliņš ir divas vietas augstāk (803.), Žagars savu pozīciju nemaina (dalīta 1333.), bet Mārtiņš Rocēns ir četras ailītes augstāk (dalīta 2573.). Dubultspēļu rangā pirmais ir Loids Glaspūls no Lielbritānijas.