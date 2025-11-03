NBA čempioni "Thunder" kā vienīgie turpina jauno sezonu bez zaudējumiem
Iepriekšējās sezonas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempione Oklahomasitijas "Thunder" svētdien izcīnīja septīto uzvaru pēc kārtas un pēc Čikāgas un Sanantonio komandu neveiksmēm palika šosezon vienīgā bez zaudējumiem.
"Thunder" mājās ar rezultātu 137:106 (39:22, 36:30, 33:30, 29:24) pārspēja Ņūorleānas "Pelicans", kas zaudējusi visās sešās šīs sezonas spēlēs. Šejs Gildžess-Aleksandrs uzvarētāju rindās laukumā bija pirmās trīs ceturtdaļas, kuru laikā guva 30 punktus un atdeva septiņas rezultatīvas piespēles. Aizijam Hartenšteinam bija 14 punkti, 14 bumbas zem groziem un astoņas rezultatīvas piespēles.
Divciparu skaitli gūtajos punktos sasniedza astoņi "Thunder" basketbolisti, komandai no spēles metienus izpildot ar 56% precizitāti. Pirms mača Oklahomasitijas komandas precizitāte tālmetienos bija sliktākā līgā (nedaudz zem 30%), taču svētdien čempioni grozā raidīja 20 no 48 "trejačiem" (41,7%). Pretiniekiem Zaions Viljamsons guva 20 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, kamēr Trejs Mērfijs guva 19 punktus.
Sanantonio "Spurs" pirmo zaudējumu sezonā cieta, viesos ar 118:130 (24:31, 28:39, 26:32, 40:28) piekāpjoties Fīniksas "Suns". Uzvarētājiem Devins Bukers guva 28 punktus, bet Greisons Alens un Raiens Dans - pa 17. "Suns" basketbolisti realizēja 14 no saviem 20 pirmajiem tālmetieniem, arī visā spēlē saglabājot augstu precizitāti (19 no 33 jeb 57,6%).
Turpretī neveiksmīga spēle bija "Suns" zvaigznei Viktoram Vembanjamam, kurš guva deviņus punktus, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un pieļāva sešas kļūdas, aizvadot savu mazrezultatīvāko spēli pēdējā gada laikā. "Suns" rindās Stefons Kāstls guva 26 punktus un Keldons Džonsons pievienoja 19. Savukārt šī gada NBA drafta otrais numurs Dilans Hārpers spēli pameta priekšlaicīgi, jo otrajā ceturtdaļā guva ikra muskuļa savainojumu.
Arī Čikāgas "Bulls" sezonas pirmajā zaudējumā saskārās ar pretinieku augstu precizitāti no tālienes, viesos ar 116:128 (24:34, 36:34, 29:37, 27:23) zaudējot Ņujorkas "Knicks". Ņujorkiešiem Džeilens Bransons guva 30 punktus, Karlam Entonijam-Taunsam bija 20 punkti un 15 atlēkušās bumbas, kamēr Džošs Hārts šajos rādītājos iekrāja 14+9.
"Bulls" komandā Džošs Gidijs izcēlās ar 23 punktiem, 12 atlēkušajām bumbām un 12 rezultatīvām piespēlēm, bet Nikolam Vučevičam bija 17 punkti un 14 bumbas zem groziem.
Čikāgas komandai pirms šīs spēles bija labākā aizsardzība metienos aiz perimetra, taču šoreiz neizdevās tikt galā ar pretinieku augsto precizitāti tālmetienos (20 no 42 jeb 47,6%, tajā skaitā 13 no 21 jeb 61,9% pirmajā puslaikā).