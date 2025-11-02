Čempione “Riga” nespēj pieveikt “Grobiņu”; “Metta” pabiedē “Jelgavu” un saglabā izredzes izsprukt no pēdējās vietas
"Metta" komanda svētdien "Tonybet" futbola virslīgas pirmspēdējās, 35. kārtas spēlē nenosargāja uzvaru un pirms pēdējās kārtas saglabā pēdējo vietu turnīra tabulā.
"Metta" no "Super Nova" komandas atpaliek par vienu punktu un, lai saglabātu vietu augstākajā divīzijā, pēdējā kārtā mājās būs jāuzvar "Daugavpili", cerot, ka "Super Nova" nepārspēs "Liepāju". Abām šīm komandām izcīnot uzvaras, pēdējā vieta draud "Grobiņai", kas zaudēs vietu virslīgā, ja šāda scenārija gadījumā netiks pie punkta spēlē ar "Audu".
"Metta" viesos spēlēja neizšķirti 2:2 (1:1) ar "Jelgavu".
Jau spēles sestajā minūtē jelgavniekus vadībā izvirzīja Kingslijs Emenike, viesu aizsargiem nespējot atbruņot mājinieku futbolistu soda laukumā. Puslaika otrajā pusē, 35. minūtē, 1:1 panāca Rūdolfs Kļavinskis, kurš realizēja 11 metru soda sitienu.
Otrā puslaika sākumā, 54. minūtē, pēc Sadika Salē piespēles Kļavinskis saņēma bumbu starp pretinieku aizsargiem un izvirzīja rīdziniekus vadībā. Tiešsaistes tabulā "Metta" uz brīdi pakāpās par divām pozīcijām, taču 65. minūtē Filips Hašeks ar izcili izpildītu soda sitienu, bumbu iegriežot vārtu stūrī, panāca 2:2, tādējādi rīdzinieki atkal atkāpās uz desmito vietu.
"Super Nova" mājās ar 1:3 (0:1) zaudēja RFS futbolistiem.
Vicečempionei RFS vārtus guva Jānis Ikaunieks, Aleksandars Filipovičs un šīs sezonas labākais vārtu guvējs Darko Lemajičs, abiem serbiem piespēles atdodot Robertam Savaļniekam. "Super Nova" komandai pamatlaika beigās vārtus guva Emīls Sprukts.
"Grobiņa", kas arī vēl nav garantējusi palikšanu virslīgā, mājās spēlēja neizšķirti 1:1 (0:1) ar čempioni "Riga". Viesus 23. minūtē vadībā izvirzīja Marko Regža, bet 67. minūtē 1:1 panāca Artjoms Puzirevskis.
Bronzas medaļniece "Liepāja" viesos izrāva uzvaru 2:1 (0:0) pār "Daugavpili". Otrā puslaika pirmajā desmitminūtē vārtu guvumiem apmainījās liepājnieks Marins Laušičs un daugavpilietis Modu Saidī, bet pamatlaika beigās uzvaras vārtus guva Kivons Leidsmans.
Vēl "Tukums 2000" viesos ar 1:0 (1:0) uzvarēja "Audu".
Pirmā puslaika kompensācijas laikā pēc Nika Dusalijeva piespēles viesiem 1:0 panāca Ingars Pūlis, abiem otrajā puslaikā saņemot arī sarkanās kartītes, turklāt Pūlis arī nerealizēja 11 metru soda sitienu. "Audai" sarkano kartīti saņēma Ralfs Kragliks.
Pirms pēdējās, 36. kārtas, "Riga" komandai ir 88 punkti, RFS - 84 punkti, "Liepājai" - 61 punkts, "Daugavpilij" - 48 punkti, "Audai" - 44, "Jelgavai" - 37, bet "Tukums 2000" komandai - 35. Tālāk ar 31 punktu ir "Grobiņa", 29 punktus guvusi "Super Nova", bet 28 punkti ir "Metta" futbolistiem.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.