Ostapenko un Sji ar dramatisku uzvaru sāk “WTA Finals” dubultspēļu turnīru Rijādā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji sestdien Saūda Arābijā "WTA Finals" dubultspēļu turnīru sāka ar uzvaru supertaibreikā.
Ar sesto numuru izsētais Latvijas un Taivānas duets pirmajā mačā ar 1-6, 7-5, 10:5 pārspēja beļģieti Elīzi Mertensu un krievieti Veroniku Kudermetovu, kurām ticis ceturtais numurs.
Pirmajā setā Latvijas un Taivānas pāris uzvarēja pirmajā savas serves geimā, panākot neizšķirtu 1-1, taču pēc tam zaudēja nākamajos piecos geimos, pretiniecēm tiekot pie droša panākuma pirmajā setā ar 1-6.
Otrajā setā Ostapenko/Sji zaudēja trīs savos serves geimos pēc kārtas, kas ļāva izvirzīties vadībā pretiniecēm ar 4-2. Latvijas un Taivānas duets bija pārāks nākamajos trīs geimos, pārņemot vadību ar 5-4, bet pēc viena zaudēta geima uzvarēja vēl divos geimos un guva panākumu setā ar 7-5.
Supertaibreikā Ostapenko un Sji nonāca iedzinējos ar 2:4, taču pēc tam guva septiņus punktus pēc kārtas un izvirzījās vadībā ar 9:4. Pēc viena zaudēta punkta Latvijas un Taivānas duets uzvarēja supertaibreikā ar 10:5.
Vēl grupas cīņās Latvijas un Taivānas pāris spēkosies ar dubultspēļu sacensību favorītēm Jasmīni Paolīni un Saru Errani no Itālijas, kā arī ar astoto numuru izsēto ASV un Nīderlandes duetu Eiža Muhammada/Demi Šūrsa. Sestdien šo pāru duelī ar 6-3, 6-3 pārākas bija Paolīni un Errani.
Ostapenko dubultspēļu rangā atrodas sestajā vietā, bet Sji ierindojas astotajā pozīcijā. Mertensa dubultspēļu rangā ir septītā, un Kudermetova noslēdz labāko desmitnieku.
Latvijas un Taivānas duets šosezon Vimbldonas čempionātā sasniedza finālu, kurā zaudēja tieši Mertensai un Kudermetovai, piedzīvojot neveiksmi arī Austrālijas atklātā čempionāta finālā, bet ar citām partnerēm Ostapenko šosezon izcīnīja divus "WTA 500" dubultspēļu sacensību titulus.
Pusfinālā iekļūs apakšgrupas pirmās vietas ieguvējas.
Pērn Ostapenko pārī ar ukrainieti Ludmilu Kičenoku piedzīvoja trīs zaudējumus grupas mačos, noslēdzot sacensības bez uzvarām.
"WTA Finals" no 1. līdz 8. novembrim notiks Saūda Arābijas galvaspilsētā Rijādā.