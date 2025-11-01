Latvijas tenisiste Zeltiņa izcīna pirmo dubultspēļu titulu ITF turnīrā Zviedrijā
Latvijas tenisiste Beatrise Zeltiņa sestdien Tēbijā uzvarēja Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) W-15 sērijas turnīra dubultspēļu sacensībās.
Zeltiņa pārī ar ukrainieti Katerīnu Lazarenko pirmajā kārtā ar 6-2, 6-4 apspēlēja ar ceturto numuru izsēto mājinieču duetu Fanni Norina/Žaklīna Nīlandere Alteliusa, ceturtdaļfinālā ar 6-3, 6-4 - internacionālo duetu, kurā spēlē baltkrieviete Zlata Saurasava un poliete Maja Šveika, pusfinālā ar 6-4, 6-3 - lietuvieti Andri Lukošūti un japānieti Mičiku Ozeki, kuras turnīrā bija izsētas ar pirmo numuru, bet finālā sestdien ar 6-2, 6-2 - vēl vienu mājinieču pāri Linea Bajraliu/Nelie Taraba Valberja.
Tas Zeltiņai ir pirmais panākums šāda ranga dubultspēļu turnīros. Augustā viņa Tunisijas pilsētā Monastirā izcīnīja savu pirmo uzvaru W-15 sērijas turnīrā vienspēlēs.
Par uzvaru Zeltiņa nopelnīja 15 pasaules ranga punktus.
Vienspēļu turnīrā Zeltiņa, kura pasaules rangā ieņem 691. vietu un turnīrā bija izsēta ar trešo numuru, Zviedrijā secīgi apspēlēja Zviedrijas, Somijas un Vācijas sportistes, pusfinālā sestdien ar 1-6, 4-6 piekāpjoties Tarabai Valberjai (WTA 888.), kura sacensībās bija izsēta ar astoto numuru.
Par sniegumu vienspēļu turnīrā latviete nopelnīja sešus pasaules ranga punktus.
Turnīrs Tēbijā notika telpās uz cietā seguma laukumiem.