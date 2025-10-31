Kristapa Porziņģa "Hawks" kādu laiku būs jāizliek bez līdera Treja Janga
Latvieša Kristapa Porziņģa pārstāvētās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Atlantas "Hawks" līderis Trejs Jangs pēc trešdien gūtā savainojuma atgriezies Atlantā un nepiedalīsies nākamajās divās izbraukuma spēlēs. Jau ziņots, ka "Hawks" trešdien viesos ar 117:112 pieveica Bruklinas "Nets", bet Jangs pirmajā ceturtdaļā guva ceļgala traumu.
Trae Young went back to Atlanta to undergo MRI. Hawks went through shootaround this morning in Indy as they prepare to play without their star point guard tonight against Pacers. They finish road trip in Cleveland on Sunday.— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) October 31, 2025
Savainojumu Jangs guva epizodē pie sava groza, kad viņa komandas biedrs Muhameds Gejs pēc Noa Klaulija grūdiena uzkrita virsū aizsargam. "Hawks" saspēles vadītājs saķēra ceļgalu, taču vēlāk atgriezās laukumā. Tiesa, pēc 17 sekundēm viņš tika nomainīts.
ESPN apskatnieks Oms Jangmisaks ziņo, ka Jangs atgriezies Atlantā, kur viņam tiks veikta magnētiskās rezonanses tomogrāfija (MRI), un viņš nepalīdzēs "Hawks" gaidāmajās spēlēs ar Indiānas "Pacers" un Klīvlendas "Cavaliers."
Jangs šosezon vidēji mačā guvis 20,8 punktus un atdevis 9,5 rezultatīvas piespēles, bet pērn bija NBA līderis ar 11,6 piespēlēm spēlē.
"Hawks" ar divām uzvarām piecās spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē.