Līdz 15. novembrim Daugavpils sportisti var pieteikties finansiālam atbalstam
Līdz 15. novembrim Daugavpilī deklarētie sportisti un viņu treneri var iesniegt pieteikumus finansējuma saņemšanai.
Saskaņā ar Noteikumiem Nr.7 "Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums no pamatbudžeta programmas „Augstāko sasniegumu un jauno perspektīvo sportistu atbalsts”", līdz 15. novembrim sportisti un viņu treneri var iesniegt pieteikumus finansējuma saņemšanai dalībai mācību-treniņu nometnēs un sacensībās, informē Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā.
Finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt Daugavpils augstas klases un jauno perspektīvo sportistu profesionālo izaugsmi, kā arī veicināt viņu dalību starptautiskajās sacensībās. Finansējums tiek piešķirts tikai sportistiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Daugavpilī.
Pieteikumus izvērtēs Jaunatnes lietu un sporta pārvaldes izveidotā komisija, kura noteiks finansējuma apjomu, ņemot vērā sportistu iepriekšējos sasniegumus, dinamiku un sporta veida specifiku. Maksimālais piešķirtais finansējums olimpisko un paralimpisko sporta veidu augstas klases sportistiem nepārsniegs 20 000 eiro, bet perspektīvo jauno sportistu atbalstam — 18 000 eiro uz vienu sporta veidu.
Lai pieteiktos, sportisti vai viņu treneri līdz 15. novembrim var iesniegt pieteikumu papīra formātā Sporta pārvaldei, Kandavas ielā 17A, Daugavpilī. Pieteikumā jābūt norādītiem sportista vai komandas pilniem datiem, iepriekšējiem sasniegumiem, kā arī plānotajiem izdevumiem dalībai sacensībās un nometnēs.