Izskan pirmās versijas par "Hawks" līdera Treja Janga ceļgala savainojumu
Latvieša Kristapa Porziņģa pārstāvētās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Atlantas "Hawks" līdera Treja Janga savainojums varētu nebūt nopietns, trešdien pēc uzvaras mačā pār Bruklinas "Nets" sacīja komandas galvenais treneris Kvins Snaiders.
Jau ziņots, ka "Hawks" trešdien viesos ar 117:112 pieveica "Nets", bet Jangs pirmajā ceturtdaļā guva ceļgala traumu. "Galvenais, ka tās nav krusteniskās saites," pēc mača Janga savainojumu komentēja Snaiders. "Šodien vai rīt viņam tiks veikta magnētiskās rezonanses tomogrāfija (MRI), un tad skatīsimies, kā būs tālāk."
Treneris arī sacīja, ka šobrīd nav drošs, kad Jangs varēs atgriezties laukumā, taču cer, ka tas notiks iespējami drīz. Ja nāksies kādu laiku iztikt bez galvenā saspēles vadītāja, tad komandai uzbrukumu organizēšana būs jāuzņemas kolektīvi. Savainojumu Jangs guva epizodē pie sava groza, kad viņa komandas biedrs Muhameds Gejs pēc Noa Klaunija grūdiena uzkrita virsū aizsargam. "Hawks" saspēles vadītājs saķēra ceļgalu, taču vēlāk atgriezās laukumā. Tiesa, pēc 17 sekundēm viņš tika nomainīts.
Jangs šosezon vidēji mačā guvis 20,8 punktus un atdevis 9,5 rezultatīvas piespēles, bet pērn bija NBA līderis ar 11,6 piespēlēm spēlē. "Hawks" ar divām uzvarām piecās spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika, kad tiksies ar pagājušās sezonas finālisti Indiānas "Pacers".