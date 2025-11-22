VIDEO: garnadzis Balvu ielā atrāda zagļu pielietotu krāpšanas shēmu
Kādu daudzdzīvokļu namu Balvu ielā oktobrī pārsteidza zagļa uzdarbošanās. Garnadzis visai īsā laikā pamanījās iekļūt namā un nozagt tā iemītniekiem vairākas viņiem piederošas mantas. Zagļa uzdarbošanos fiksēja novērošanas kameras.
Kadros manāms, ka vīrietis sākotnēji neveiksmīgi centās atvērt nama durvis, bet kad tas neizdevās - izņēma no mugursomas kādu priekšmetu, kas atgādināja skrūvgriezi, vēsta "Degpunktā". Ievietojot priekšmetu durvju augšējā daļā, durvis atvērās un zaglis bez grūtībām iekļuva namā.
Vēlāk manāms, ka garnadzis ar liftu uzbrauc līdz ēkas augšējam stāvam, un pēcāk nāk lejā pa kāpnēm stāvu pa stāvam, apsekojot visus dzīvokļus. Kāds nama iedzīvotājs atklāj, ka šī ir tipiska noziedznieku iestrādāta metode.
Izpētot augšējo stāvu koridorus, garnadzis neatrada neko tādu, kas viņam ietu pie sirds, bet "lielā veiksme" viņam uzsmaidīja 7. stāvā, kur durvis, kas atdala gaiteni no dzīvokļiem bija viegli atbīdāmas - stenderē atradās plašs caurums, kurā garnadzis iebāza plaukstu, un attaisīja durvis.
Vīrieša guvus sirojumā bija sekojošs - putekļu sūcējs un jostai līdzīgs priekšmets. Pēc zādzības, zaglis izgāja pa mājas ārdurvīm un nozuda nakts melnumā. Viņš namā uzturējās 12 minūtes.
Nama iedzīvotāji norāda, ka zādzības namā iepriekš nav pieredzējuši, bet Valsts policija par notikušo uzsākusi kriminālprocesu. Likumsargi aicina ziņot pa tālruni 112 ikvienu, kam zināma vīrieša identitāte.