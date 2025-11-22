ASV ģenerāļi ASV armijas ministra Danielu Driskola (pa labi) vadībā varētu apmeklēt Maskavu nākamnedēļ.
Šodien 14:39
Medijs: ASV ģenerāļi nākamnedēļ dosies uz Maskavu, lai apspriestu "miera plānu"
ASV ģenerāļi ASV armijas ministra Danielu Driskola vadībā nākamnedēļ apmeklēs Maskavu, lai apspriestu ASV prezidenta Donalda Trampa "miera plānu", norāda laikraksts "The Guardian".
Izdevums nesniedz nekādas iespējamās vizītes detaļas, norādot tikai to, ka tā varētu notikt nākamās nedēļas beigās. "The Guardian" arī raksta, ka Tramps par savu jauno īpašo sūtni ir iecēlis ASV viceprezidenta Džeimsa Deivida Vensa bijušo klases biedru Danielu Driskolu.
Izdevums neprecizē, vai tas nozīmē, ka viņš aizstās līdzšinējo īpašo sūtni Ukrainas jautājumos Kītu Kellogu, kurš janvārī atstās administrāciju, vai arī līdz tam viņi strādās paralēli.
Driskola vadītā delegācija 20. novembrī Kijivā oficiāli iepazīstināja Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ar šo plānu. Zelenskis pēc tam paziņoja, ka Kijiva ir gatava sākt darbu pie miera līguma, pamatojoties uz šo plānu.