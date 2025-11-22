Aizmirstiet par filleriem! Sievietes sākušas tā vietā injicēt kādu citu, šokējošu vielu
Aizvien vairāk sieviešu visā pasaulē atsakās no tradicionālajiem "filleriem" skaistumkopšanā un aizvieto tos ar kādu visnotaļ dabisku vielu - zivju spermu.
Sejas injekcijas ar zivju spermas – jā, jūs izlasījāt pareizi – kļūst par vienu no pēdējā laika pārsteidzošākajām tendencēm estētiskajā medicīnā. Šai procedūrai jau ir piekritēji arī slavenību vidū, piemēram britu dziedātāja "Charli XCX" un amerikāņu aktrise Dženifera Anistone.
“Filleru laiks ir kļuvis par pagātni,” norāda Charli, piebilstot, ka polinukleotīdi [DNS fragmenti, kas iegūti no foreļu vai lašu spermas] esot “kaut kas līdzīgs vitamīniem, kas baro ādas dziļākos slāņus”.
Procedūrai atzinību izsaka arī vairāki estētikas eksperti. “Mēs vienkārši pastiprinām to, ko ķermenis jau dara pats,” skaidro nozares speciāliste Sjūzena Mensfīlda. Tiek uzskatīts, ka šie DNS fragmenti stimulē kolagēna un elastīna veidošanos, kas palīdz ādai izskatīties jaunākai un dzīvīgākai.
Bet jāpiebilst, ka ne visiem pieredze ar jauno procedūru bijusi pozitīva. Kāda 31 gadus vecā ņujorkiete vārdā Šarlote, procedūru veica neilgi pēc kāzām, bet pēc injekcijām viņai sākās infekcija. “Es uzticējos ārstam, bet viņš mani ir atstājis ar rētām,” sūdzās sieviete, uzsverot, ka nekad vairs neinjicēs sejā laša DNS.
Lai gan polinukleotīdus vairāki skaistumkopšanas eksperti slavē kā nākotnes ādas kopšanas risinājumu, citi brīdina – tas nav brīnumlīdzeklis. Ārste Sofija Šotere norāda, ka katram pacientam ādas reakcija pēc šādām injekcijām var būt atšķirīga, un līdz šim vēl trūkst plašu, ilgtermiņa pētījumu, kas pierādītu gan to efektivitāti, gan drošību.