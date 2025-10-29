Šmitam rezultatīva piespēle Somijas hokeja augstākajā līgā; Dzierkalam - Čehijas ekstralīgas mačā
Latvijas aizsargs Alberts Šmits, kuram prognozē augstu pirmo kārtu 2026. gada Nacionālās hokeja līgas (NHL) draftā, trešdien atzīmējās ar rezultatīvu piespēli Somijas hokeja augstākās līgas spēlē. Bet uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals Čehijas hokeja ekstralīgas mačā asistēja Prāgas "Sparta" komandas vārtu guvumā.
Mikeli "Jukurit" zaudē Kuopio "KalPa"
Mikeli "Jukurit" komanda viesos ar rezultātu 3:5 (0:0, 1:0, 2:5) zaudēja Kuopio "KalPa" hokejistiem. Otrā perioda sestajā minūtē Alberts Šmits piedalījās uzbrukumā, kurā viesi guva spēles pirmos vārtus. Šajā cīņā latvietis uz ledus pavadīja 20 minūtes un 43 sekundes, divreiz meta pa vārtiem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1. Šosezon 17 gadus vecais Šmits 17 mačos sakrājis septiņus rezultativitātes punktus (4+3).
Hemēnlinnas HPK piekāpjas Turku TPS
Citā mačā aizsarga Artūra Andžāna pārstāvētā Hemēnlinnas HPK viesos ar 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) zaudēja Turku TPS. Andžāns spēlēja 15 minūtes un 18 sekundes, divreiz meta pa vārtiem un cīņu pabeidza ar negatīvu lietderības koeficientu -1. "Jukurit" ar 29 punktiem 19 mačos turnīra tabulā ir septītā, vārtsarga Gustava Dāvja Grigala pārstāvētā Lapēnrantas "SaiPa" ar 28 punktiem 18 dueļos ieņem astoto vietu, bet HPK ar 25 punktiem 18 cīņās ieņem 11. vietu 16 komandu čempionātā. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".
"Sparta" pārspēj Vītkovices "Ridera"
"Sparta" viesos ar rezultātu 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) pārspēja aizsarga Ralfa Freiberga pārstāvēto Vītkovices "Ridera". Dzierkals, kurš trešā perioda piektajā minūtē palīdzēja panākt 3:0, šajā spēlē uz ledus bija 14 minūtes un 34 sekundes, divreiz meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, tika pie divām soda minūtēm un pozitīva lietderības koeficienta +1, bet Freibergs 15 minūtēs un 38 sekundēs vienreiz meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu un dueli pabeidza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Dzierkals šajā sezonā 19 mačos guvis trīs vārtus un atdevis piecas rezultatīvas piespēles. Abas komandas iekrājušas pa 29 punktiem un atrodas četru vienību grupā no septītās līdz desmitajai pozīcijai. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.