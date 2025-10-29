Pakjao dod mājienu par revanša cīņu pret Meivezeru
Izcilais filipīniešu bokseris Menijs Pakjao neizslēdz iespēju revanša cīņā nākamgad vēlreiz ringā tiksies ar amerikāni Floidu Meivezeru jaunāko.
"Šobrīd mums ir daudz sarunu par manu nākamo cīņu - iespējams, ka būs revanšs pret Floidu Meivezeru," trešdien preses konferencē sacīja Pakjao. "Šobrīd notiek daudz sarunu, tāpēc ir grūti plānot, ar ko es tikšos. Es gaidu sarunu noslēgumu."
Pasaules čempions astoņās svara kategorijās Pakjao jūnijā tika iekļauts Starptautiskajā Boksa slavas zālē. Mēnesi vēlāk viņš pēc četru gadu pārtraukuma 46 gadu vecumā atgriezās ringā un cīņā par Pasaules Boksa padomes (WBC) titulu pusvidējā svarā tikai ar 114:114, 114:114, 114:115 piekāpās amerikānim Mario Barriosam.
Pakjao profesionālajā ringā ir aizvadījis 73 cīņas, svinējis 62 uzvaras, divreiz cīnījies neizšķirti un piedzīvojis deviņus zaudējumus. Karjeru viņš noslēdza 2021. gada augustā, kad Pasaules Boksa asociācijas (WBA) pussmagajā svarā zaudēja pasaules čempiona titulu kubietim Jordenisam Ugasam. Filipīnietis karjeras laikā ir izcīnīja 12 pasaules čempiona titulus astoņās dažādās svara kategorijās.
Pakjao 2015. gadā zaudēja Meivezeram cīņā, kas tika dēvēta par "gadsimta cīņu", taču vēlāk viņš atklāja, ka viņam traucējusi pleca trauma. "Es labprāt aizvadītu vēl vienu cīņu, revanšu ar Floidu Meivezeru," sacīja Pakjao. "Tāpēc es ceru, ka sarunās mēs sapratīsim viens otru un spēsim vienoties."
48 gadus vecajam Meivezeram 2026. gadā jau ir paredzēta viena cīņa - vēl nebijis duelis ar citu boksa leģendu Maiku Taisonu. Boksa tiešraižu producentu kompānija "CSI Sports" pagājušajā mēnesī paziņoja, ka nākamgad notiks Meivezera un Taisona cīņa. Paziņojumā netika norādīts ne datums, ne norises vieta.
Meivezers profesionālajā ringā uzvarējis visās 50 cīņās un izcīnījis 15 pasaules čempiona titulus astoņās dažādās svara kategorijās. Savu pēdējo oficiālo cīņu viņš aizvadīja 2017. gadā pret skandalozo īru MMA cīkstoni Konoru Makgregoru.