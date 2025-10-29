Apetīte rodas ēdot! Girgensons uzskata, ka viņi var spēlēt vēl labāk
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons no Tampabejas "Lightning" vienības pēc otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā izcīnītās uzvaras pār Nešvilas "Predators" sacīja, ka viņš ar saviem maiņas partneriem var spēlēt vēl labāk.
Jau ziņots, ka latviešu uzbrucējs otrdien guva divus vārtus, kas ir tikpat, cik visā pagājušajā sezonā kopā, bet viņa pārstāvētā komanda svinēja panākumu viesos ar 5:2. Girgensons traumas dēļ izlaida sezonas pirmās septiņas spēles, kurās "Lightning" tika tikai pie vienas uzvaras, bet pēc latvieša atgriešanās ierindā komanda izcīnījusi trīs panākumus pēc kārtas.
"Vienmēr, kad nevari spēlēt, gribas atgriezties uz ledus," par izlaistajām spēlēm sacīja Girgensons. "Vēlies būt kopā ar komandu. Vienalga, uzvari vai zaudē, gribās būt laukumā un palīdzēt. Patīkami, ka esam atgriezušies pie uzvarām - tas visu padara patīkamāku."
Latviešu uzbrucējs pēc spēles paslavēja arī savus maiņas partnerus, turklāt atzina, ka otrajos gūtajos vārtos piespēle viņam atdota "kā uz paplātes". "Kad gūsti vārtus, tad turpinājumā ir vieglāk spēlēt," par savu rezultativitāti teica Girgensons. "Atbrīvojas prāts un vari spēlēt brīvāk."
Girgensons arī sacīja, ka viņa maiņā [ar Janni Gordu un Pontusu Holmbergu] visi ir līdzīga tipa spēlētāji, kas cīnās par ripu, spēlē vienkārši un domā līdzīgi. "Manuprāt, šis vēl nav labākais, ko varam izdarīt," piebilda latviešu uzbrucējs. "Spējam spēlēt vēl labāk."
Šosezon 31 gadu vecais Girgensons aizvadījis trīs spēles un guvis divus vārtus, tikpat, cik visā pagājušajā sezonā kopumā, kad neizlaida nevienu no 82 regulārā čempionāta mačiem.
Pēdējo reizi pieredzējušais latviešu uzbrucējs divus vārtus vienā spēlē guva 2022. gada 30. martā, kad divas ripas nogādāja Vinipegas "Jets" vārtos. Girgensons savas NHL karjeras laikā aizvadījis 773 spēles, kurās ticis pie 196 (93+103) punktiem.
"Lightning" ar 10 punktiem 10 spēlēs ieņem 13. vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs ceturtdien, kad savā laukumā uzņems Dalasas "Stars" hokejistus.