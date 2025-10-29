Supertalants Bedārds guvis savu pirmo NHL "hat trick"
Ar savu pirmo "hat trick" otrdien Nacionālajā hokeja līgā (NHL) izcēlās Čikāgas "Blackhawks" uzbrucējs Konors Bedārds, sekmējot savas vienības drošu panākumu pār Otavas "Senators" komandu.
20 gadus vecais Bedārds, kuru "Blackhawks" pirms diviem gadiem draftā izvēlējās ar pirmo numuru, spēli noslēdza ar 3+1, bet Čikāgas vienība svinēja uzvaru savā laukumā ar 7:3 (3:0, 1:3, 3:0). Šajā sezonā kopumā Bedārds desmit mačos sakrājis jau 12 (6+6) punktus.
Vēl uzvarētāju rindās ar 1+1 izcēlās Frenks Nazars un Luī Krevjē, bet pa vieniem vārtiem guva Raiens Donato un Koltons Daks. "Senators" sastāvā pa vārtiem Džeika Sandersona, Maikla Amadio un Tima Šticles kontā, kurš atdeva arī rezultatīvu piespēli.
Pie sava pirmā "hat trick" otrdien tika arī Kolorādo "Avalanche" zviedru uzbrucējs Viktors Ūlofsons, kurš aizvadīja savas karjeras rezultatīvāko spēli un ar 3+2 sekmēja vienības panākumu pār Austrumu konferences līderi Ņūdžersijas "Devils".
"Avalanche" mājās bija pārāki ar 8:4 (2:0, 4:4, 2:0), pārtraucot "Devils" astoņu uzvaru sēriju. Uzvarētāju rindās ar 2+1 izcēlās arī Neitans Makinons, 1+1 sakrāja Pārkers Kellijs, bet vēl vienus vārtus guva Martins Nečass. "Devils" sastāvā 1+1 Džekam Hjūzam un vēl pa vārtiem Dosonam Merseram, Stefanam Nēsenam un Dugijam Hamiltonam.
Otrdien pārtrūka arī otra garākā tā brīža uzvaru sērija, Jūtas "Mammoth" viesos piekāpjoties Edmontonas "Oilers". Edmontonieši savā laukumā līgas jaunāko komandu apspēlēja ar 6:3 (0:2, 5:1, 1:0), pārtraucot Jūtas kluba septiņu uzvaru nogriezni.
Uzvarētājiem divus vārtus guva Konors Makdeivids, pie 1+1 tika Leons Draizaitls un Matīass Ekholms, pa reizei precīzi bija Tajs Embersons un Aizeks Hovards, bet trīs rezultatīvas piespēles atdeva Evans Bušārs. "Mammoth" sastāvā pa vārtiem Baretam Heitonam, Džonam Džeisonam Peterkam un Loganam Kūlijam.
Citā spēlē 2+1 sakrāja Džeks Aikels, palīdzot Vegasas "Golden Knights" viesos ar 6:3 (2:1, 0:1, 4:1) pārspēt Karolīnas "Hurricanes".
Aikels ar 19 (8+11) punktiem kļuvis par visas līgas rezultatīvāko spēlētāju, tuvākos sekotājus apsteidzot par diviem punktiem. Vēl "Golden Knights" labā divus vārtus guva Pāvels Dorofejevs, ar 1+1 atzīmējās Tomāšs Hertls, bet viena ripa Breta Haudena kontā. Mājinieku sastāvā pa vieniem vārtiem guva Logans Stankovens, Andrejs Svečņikovs un Džordans Martinuks.
Vēl vienā otrdienas mačā pie savas pirmās "sausās" spēles šajā sezonā tika Džeiks Otindžers, palīdzot Dalasas "Stars" mājās ar 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) pieveikt Vašingtonas "Capitals" hokejistus.
Otindžers atvairīja visus 24 viesu metienus un 13. reizi karjerā laukumu pameta bez zaudētiem vārtiem. Vienīgo ripu vārtu tīklā otrā perioda pirmajā minūtē vairākumā nogādāja Tailers Segins.
Pie pirmās "sausās" uzvaras sezonā tika arī Ņujorkas "Rangers" vārtsargs Džonatans Kviks, palīdzot savai vienībai viesos ar 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) pārspēt Vankūveras "Canucks", kurai traumas dēļ nevar palīdzēt latviešu uzbrucējs Teodors Bļugers.
Kviks tika galā ar 23 mājinieku metieniem, tiekot pie savas 64. "sausās" spēles karjerā. Šajā rādītājā viņš panāca citu bijušo "Rangers" vārtsargu Henriku Lundkvistu, un abi tagad ieņem dalītu 17.vietu NHL aizvadītajās spēlēs bez ielaistām ripām. "Rangers" rindās vārtus guva Mika Zibanejads un Sems Keriks.
Bļugera pārstāvētā "Canucks" ar 11 spēlēs izcīnītiem desmit punktiem Rietumu konferencē ieņem 11. pozīciju, bet līderi ar 16 punktiem ir "Mammoth". Savukārt Austrumu konferencē līderpozīciju ar 16 punktiem desmit mačos saglabā "Devils".