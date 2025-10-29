Anrī Ravinskis Latvijas hokeja izlases treniņā.
Hokejs
Šodien 10:03
Ravinskim divas soda minūtes "Canucks" zaudējums AHL mačā
Zaudējumu Amerikas Hokeja līgā (AHL) otrdien piedzīvoja Anrī Ravinska pārstāvētā Ebotsfordas "Canucks" vienība, kas savā laukumā nespēja gūt vārtus pret Kalgari "Wranglers".
Pagājušās sezonas čempionvienība "Canucks" piekāpās ar 0:3 (0:0, 0:0, 0:3), jaunās sezonas ievadā piedzīvojot piekto zaudējumu septiņās spēlēs.
Ravinskis šajā mačā nopelnīja divas soda minūtes, izpildīja divus metienus pa vārtiem un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
22 gadus vecais latviešu uzbrucējs, kuram šī ir debijas sezona AHL, līdz šim piecās spēlēs pie punktiem nav ticis, nopelnot sešas soda minūtes un lietderības koeficientu -2.
"Canucks" ar četriem punktiem septiņās spēlēs AHL Rietumu konferencē atrodas vien 14. pozīcijā 16 komandu konkurencē.