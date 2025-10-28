Jānis Jaks gūst vārtus un asistē, arī Haralds Egle piespēlē, taču tas neglābj viņu Karlovi Varu "Energie" no zaudējuma Čehijas ekstralīgas spēlē
Latvijas aizsargs Jānis Jaks otrdien guva vārtus un rezultatīvi piespēlēja, bet uzbrucējs Haralds Egle rezultatīvi piespēlēja viņu un Roberta Mamčica pārstāvētās Karlovi Varu "Energie" zaudējumā Mika Indraša pārstāvētajai "Mlada Boleslav" Čehijas hokeja ekstralīgas mačā savā laukumā. "Energie" pagarinājumā ar 4:5 (1:3, 2:0, 1:1, 0:1) zaudēja "Mlada Boleslav".
Jaks 46. minūtē piespēlēja Vītam Jiskram, kurš izlīdzināja rezultātu - 3:3, bet 53. minūtē vairākumā panāca 4:3. Viņš 22 minūtēs un 27 sekundēs uz ledus trīsreiz meta pa vārtiem, izpildīja vienu spēka paņēmienu, nopelnīja divas soda minūtes, kuru laikā viesi panāca 2:0, un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2. Latvijas aizsargs šosezon 19 aizvadītās spēlēs ir sakrājis septiņus (3+4) rezultativitātes punktus.
Egle 12. minūtē vairākumā rezultatīvi piespēlēja Ondržejam Berānekam, kurš panāca 1:2. Uzbrucējs uz ledus bija 19 minūtes un 24 sekundes, četrreiz metot pa vārtiem, uzvarot 11 no 17 iemetieniem un maču beidzot ar +/- rādītāju -2. Egle 19 spēlēs ir sakrājis deviņus (3+6) rezultativitātes punktus.
Mamčics spēlētās deviņās minūtēs un 39 sekundēs laukumā vienreiz meta pa vārtiem un maču beidza ar +/- rādītāju -1.
Renāra Krastenberga pārstāvētā "Olomouc" viesos ar 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) zaudēja Litvīnovas "Verva".
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.