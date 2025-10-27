Pirms basketbola spēles sveica Uģi Lasmani
Par izciliem panākumiem pasaules čempionātā akadēmiskajā airēšanā vecmeistaru grupā tika sveikts Uģis Lasmanis.
Pirms basketbola spēles sveica Uģi Lasmani

Piektdien, 24.oktobrī, par izciliem panākumiem pasaules čempionātā akadēmiskajā airēšanā vecmeistaru grupā tika sveikts Uģis Lasmanis.

Viņu Ventspils pašvaldības pārstāvis Guntis Blumbergs sveica pirms Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas mača starp “Ventspili” un “Latvijas Universitāti”. Uģim par zelta medaļas iegūšanu kopā ar Jāni Gaili pārairu divnieku 1000 metru distancē 55–60 gadu vecuma kategorijā tika piešķirta naudas balva 400 eiro vērtībā.

Jāpiebilst, ka Lasmanis piedalījās arī vieninieku, divnieku un četrinieku sacensībās, kurās ieguva sudraba medaļas. Šiem sasniegumiem īpašu vērtību piešķir fakts, ka pirms 33 gadiem tieši Banolas ezerā Uģis pārstāvēja Latviju Barselonas olimpiskajās spēlēs. Sveicam Uģi ar lieliskajiem panākumiem!

