Jānis Jaks Čehijas ekstralīgas mačā gūst divus vārtus
Latvijas aizsargs Jānis Jaks svētdien Čehijas hokeja ekstralīgas mačā guva divus vārtus, palīdzot viņa, Roberta Mamčica un Harlda Egles pārstāvētajai Karlovi Varu "Energie" ar 5:4 (3:0, 2:2, 0:2) pārspēt Hradekrālovas "Mountfield".
Jaks guva viesu pirmos un otros vārtus, vienu reizi arī pārspējot mājinieku vārtsargu vairākumā. Viņš uz ledus bija 20 minūtes un 31 sekundi un izcēlās statistikā ar trīs metieniem pa vārtiem, bloķētu metienu un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2. Latvijas aizsargs šosezon 18 aizvadītās spēlēs izcēlies ar diviem precīziem metieniem un trīs rezultatīvām piespēlēm.
Vēl uzvarētāju rindās Mamčics spēlētās 22 minūtēs bloķēja divus metienus, vienu reizi meta pa vārtiem un noslēdza maču ar neitrālu lietderības koeficientu, bet Egle uz ledus bija 16 minūtes, kuru laikā uzvarēja septiņos no 12 iemetieniem, divas reizes meta pa vārtiem un iekrāja neitrālu lietderības koeficientu.
Citā spēlē Mārtiņš Dzierkals tika pie rezultatīvas piespēles, viņa pārstāvētajai Prāgas "Sparta" mājās ar 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) guva panākumu pār Litvīnovas "Verva". Vēl Kristapa Zīles pārstāvētā Liberecas "Bili Tygri" mājās ar 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) uzvarēja Brno "Kometa", Ralfs Freibergs un Vītkovices "Ridera" viesos ar 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) pārspēja "Mlada Boleslav", kuras rindās spēlēja Miks Indrašis, bet "Olomouc" bez Renāra Krastenberga pieteikumā mājās ar 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) pagarinājumā uzvarēja Pardubices "Dynamo".
Augstāko vietu no latviešu pārstāvētajiem klubiem turnīra tabulā ieņem Renāra Krastenberga pārstāvētā "Olomouc", kas noslēdz labāko trijnieku. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.