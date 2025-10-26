Blumbergs gūst desmit punktus Turcijas čempionāta mačā
Latvijas basketbolists Roberts Blumbergs svētdien Turcijas čempionāta spēlē guva desmit punktus, sekmējot Izmiras "Petkim Spor" uzvaru pār "Mersin", savukārt Rolands Šmits guva astoņus punktus Stambulas "Anadolu Efes" uzvarā pār "Trabzonspor", kuras rindās divus punktus guva Kārlis Šiliņš.
Izmiras "Petkim Spor" gūst uzvaru pār "Mersin"
Izmiras basketbolisti mājās ar 90:86 (26:23, 18:18, 22:22, 24:23) guva virsroku pār "Mersin". Blumbergs spēlēja 18 minūtes un četras sekundes, realizēja abus divpunktu metienus un divus no pieciem tālmetieniem. Tāpat viņš izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, vienreiz kļūdījās, pārtvēra vienu bumbu, vienreiz pārkāpa noteikumus un izprovocēja vienu pārkāpumu, tika pie negatīva +/- rādītāja (-8) un iekrāja desmit efektivitātes koeficienta punktus. Uzvarētājiem 21 punktu guva Janniks Franke, bet 20 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles bija Deividam Tinslijam. Pretiniekiem 19 punktus guva un sešas rezultatīvas piespēles atdeva Entonijs Kauans.
"Anadolu Efes" pārspēj "Trabzonspor"
Mačā ar divu latviešu dalību "Anadolu Efes" viesos uzvarēja ar 81:74 (17:17, 20:18, 24:25, 20:14). Šmits laukumā pavadīja 25 minūtes un 38 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem un vienu no diviem tālmetieniem, kā arī vienu no diviem soda metieniem. Viņš izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, pieļāva vienu kļūdu, pārtvēra vienu bumbu, saņēma trīs personīgās piezīmes, izprovocēja vienu pārkāpumu, tika pie labākā +/- rādītāja komandā (+12) un iekrāja 11 efektivitātes koeficienta punktus.
Mājinieku rindās Šiliņš spēlēja 14 minūtes, grozā raidot vienu no diviem divpunktu metieniem un netrāpot abus tālmetienus. Latvietis arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, pieļāva vienu kļūdu, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu pārkāpumu, kā arī tika pie otra sliktākā +/- rādītāja komandā (-6). Viesiem 19 punkti, sešas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles bija Šehmusam Hadzeram, bet mājiniekiem ar 23 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Markiss Rīds.
"Fenerbahce" uzvar Ankaras "Turk Telekom"
Dienas pirmajā mačā bez latviešiem pieteikumā Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce" mājās ar 92:84 uzveica Ankaras "Turk Telekom" komandu, kuru pārstāv Andrejs Gražulis. Kopvērtējumā "Anadolu Efes" ar piecām uzvarām piecās spēlēs ir līdere, "Fenerbahce" ar četrām uzvarām ir trešā, "Trabzonspor" un "Petkim Spor" guvušas pa divām uzvarām, kas dod devīto un 12. pozīciju, bet "Turk Telekom" viena uzvara ļauj ieņemt 14. vietu 16 klubu konkurencē. Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".