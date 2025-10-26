Odermats izcīna uzvaru Pasaules kausa sezonas pirmajās sacensībās
foto: IPA / SplashNews.com/ Vida Press
Šveices kalnu slēpotājs Marko Odermats Zeldenē uzvarējis trīs reizes.
Citi sporta veidi

Odermats izcīna uzvaru Pasaules kausa sezonas pirmajās sacensībās

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

Šveices kalnu slēpotājs Marko Odermats svētdien Austrijā aizvadītajās Pasaules kausa sezonas pirmajās sacensībās izcīnīja uzvaru milzu slalomā.

Odermats izcīna uzvaru Pasaules kausa sezonas pirm...

Pēc pirmā brauciena iepriekšējās sezonas čempionu Odermatu un vicelīderi austrieti Marko Švarcu šķīra tikai viena sekundes simtdaļa, bet otrajā braucienā viņš nostiprināja pārsvaru, kas sasniedza 0,24 sekundes. Trešais bija norvēģis Atle Lī Makgrāts, atpaliekot 0,27 sekundes, bet 0,12 sekundes labāko trijniekam zaudēja vēl viens austriešu kalnu slēpotājs Štefans Brennšteiners. 

Odermats Zeldenē uzvarējis trīs reizes. Pasaules kausā viņam ir 46 uzvaras, no kurām 27 izcīnītas milzu slalomā. Nākamās Pasaules kausa sacensības norisināsies novembra vidū Levi, Somijā, kur sportisti sacentīsies slalomā.

Tēmas

AustrijaŠveice

Citi šobrīd lasa