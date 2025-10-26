Šveices kalnu slēpotājs Marko Odermats Zeldenē uzvarējis trīs reizes.
Citi sporta veidi
Šodien 17:54
Odermats izcīna uzvaru Pasaules kausa sezonas pirmajās sacensībās
Šveices kalnu slēpotājs Marko Odermats svētdien Austrijā aizvadītajās Pasaules kausa sezonas pirmajās sacensībās izcīnīja uzvaru milzu slalomā.
Pēc pirmā brauciena iepriekšējās sezonas čempionu Odermatu un vicelīderi austrieti Marko Švarcu šķīra tikai viena sekundes simtdaļa, bet otrajā braucienā viņš nostiprināja pārsvaru, kas sasniedza 0,24 sekundes. Trešais bija norvēģis Atle Lī Makgrāts, atpaliekot 0,27 sekundes, bet 0,12 sekundes labāko trijniekam zaudēja vēl viens austriešu kalnu slēpotājs Štefans Brennšteiners.
Odermats Zeldenē uzvarējis trīs reizes. Pasaules kausā viņam ir 46 uzvaras, no kurām 27 izcīnītas milzu slalomā. Nākamās Pasaules kausa sacensības norisināsies novembra vidū Levi, Somijā, kur sportisti sacentīsies slalomā.