"VEF Rīga" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas mačā pārspēj "Viimsi" komandu
"VEF Rīga" basketbolisti svētdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas (LIBL) spēlē savā laukumā ar rezultātu 83:60 (21:13, 24:19, 17:11, 21:17) pārspēja "Viimsi" komandu.
Rīdziniekiem 13 punktus guva Rostislavs Novickis, 12 punkti bija Ričardam Vanagam, 11 punktus guva Dairis Bertāns un desmit pievienoja Kristaps Ķilps. Raivo Butirinam bija 11 atlēkušās bumbas un pieci gūti punkti. Viesiem 19 punktus guva Kevins Beikers. Rīdzinieki ar uzvaru un zaudējumu bilanci 5-1 turnīra tabulā atrodas trešajā vietā, bet "Viimsi" ar 1-4 ieņem 12. vietu.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā. Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".