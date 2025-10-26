Latvijas valstsvienības pārstāve Evelīna Barone.
Šodien 16:32
Latvijas sieviešu kērlinga izlase neiekļūst Zviedrijas turnīra pusfinālā
Latvijas sieviešu kērlinga izlase svētdien Zviedrijā notiekošajā "Sundbyberg Open" turnīra piedzīvoja zaudējumu turnīra ceturtdaļfinālā.
Cīņā par iekļūšanu pusfinālā Latvijas vienība ar 6:7 zaudēja Dānijas vienībai ar skipu Madelēnu Diponu. Grupas spēlēs latvietes ar 3:9 zaudēja Igaunijas vienībai, ar 5:9 piekāpās Dānijas komandai un ar 6:3 pieveica Zviedrijas komandu, bet kvalifikācijas spēlē ar 6:4 pārspēja Norvēģijas komandu ar skipu Marianni Rērvīku.
Turnīrā piedalās 16 komandas, kuras bija sadalītas četrās grupās, komandām izspēlējot apļa turnīru. Visu grupu uzvarētājas iekļuva ceturtdaļfinālā, bet kopvērtējuma 5.-12. vietas ieguvējas aizvada kvalifikācijas spēli par tikšanu ceturtdaļfinālā. Savukārt 13.-16. vietu ieņēmušās komandas spēlē gandarījuma mačus. Latvijas valstsvienību turnīrā pārstāv Evelīna Barone, Rēzija Ieviņa, Katrīna Gaidule un Daina Barone.