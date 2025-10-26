Graudiņa/Samoilova "Elite 16" turnīrā Keiptaunā zaudē pusfinālā un cīnīsies par bronzu
Graudiņa/Samoilova "Elite 16" turnīrā Keiptaunā zaudē pusfinālā un cīnīsies par bronzu

Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova svētdien piedzīvoja zaudējumu pludmales volejbola profesionālās tūres (BPT) Keiptaunas "Elite 16" turnīra pusfinālā un cīnīsies par bronzu.

Ar piekto numuru sacensībās izsētais Latvijas pāris ar 0-2 (16:21, 18:21) zaudēja vācietēm Sandrai Itlingerei/Annai Lēnai Grīnei (7.).

Bronzas spēle iecerēta plkst. 16 pēc Latvijas laika.

Latvietes DĀR jau ir nopelnījušas 900 pasaules ranga punktus.

"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.

