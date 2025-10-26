Vilmanim rezultatīva piespēle AHL mačā
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis sestdien atzīmējās ar rezultatīvu piespēli Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā, viņa pārstāvētajai Šarlotas "Checkers" piedzīvojot zaudējumu.
"Checkers" mājās ar rezultātu 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) papildlaikā zaudēja Raivja Ansona pārstāvētajai Vilksbāras/Skrentonas "Penguins".
Trešajā minūtē Vilmanis palīdzēja gūt spēles pirmos vārtus, šajā mačā atzīmējoties ar pozitīvu lietderības koeficientu +2. Vilmanim sezonas ievadā sešās spēlēs ir trīs rezultatīvas piespēles.
Ansons statistikas ailēs neatzīmējās un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Citā spēlē Ērika Mateiko pārstāvētā Heršijas "Bears" mājās ar 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0) papildlaikā uzvarēja Alentaunas "Lehigh Valley Phantoms". Mateiko trīsreiz meta pa vārtiem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
No latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk ir septiņās spēlēs maksimāli iespējamos 14 punktus guvusī "Penguins", kas ir AHL līdere.
Pagājušajā sezonā par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Ebotsfordas "Canucks", kas finālsērijā ar 4-2 pārspēja Šarlotas "Checkers".