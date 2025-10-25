"Liepāja" nospēlē neizšķirti ar "Jelgavu"; jelgavnieki garantē vietu Virslīgā arī nākamgad
"Liepāja" sestdien savā laukumā spēlēja neizšķirti ar "Jelgavu" "Tonybet" futbola virslīgas 34. kārtas mačā.
Spēle beidzās ar rezultātu 2:2 (2:2).
Jelgavnieki, pateicoties "Super Nova" neizšķirtam sestdienas spēlē Daugavpilī jau pirms šīs spēles bija nodrošinājuši vietu virslīgā arī nākamajā sezonā.
Desmitajā minūtē ar sitienu no soda laukuma labās puses vārtus guva Džibrils Gejs, pēc kura sitiena pa zemi bumba trāpīja pa kāju viesu vārtsargam Adamam Dvoržākam un ielidoja vārtu kreisajā apakšējā stūrī - 1:0 mājinieku labā.
12. minūtē viesi rezultātu izlīdzināja, pēc Riharda Bečera piespēles kritienā no vārtsarga laukuma līnijas vidus pa kreisi vārtus ar kāju gūstot Kingslijam Emenikem. Bumba ielidoja vārtu kreisajā stūrī - 1:1.
24. minūtē savus otros vārtus spēlē guva Gejs. Pēc Trezora Sambas izpildītā stūra sitiena no kreisās puses bumba neskāra nevienu spēlētāju līdz Gejam pie tālā vārtu stabu, kurš ar galvu ievirzīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī - 2:1 mājinieku labā.
Tie Gejam šosezon bija 18 vārti virslīgas spēlēs, un viņš pakāpās uz otro vietu līgas labāko vārtu guvēju sarakstā, par vieniem vārtiem apsteidzot "Tukums 2000" spēlētāju Ingaru Pūli. Labākā vārtu guvēja titulu ar 25 gūtiem vārtiem tikpat kā jau ir nodrošinājis RFS uzbrucējs Darko Lemajičs.
2:2 viesi panāca 38. minūtē, kad pēc Jelgavas komandas kapteiņa Kristera Penkevica piespēles pa zemi no laukuma kreisās laukuma puses uz vārtsarga laukuma līnijas Emenike apsteidza Anto Babiču un ar vienu kustību raidīja bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī - 2:2.
"Liepāja" pēc neizšķirta ar FRS (2:2) un zaudējuma "Riga" komandai (0:3) pēdējā cīņā ar 2:1 pieveica "Auda" vienību un nodrošināja bronzas medaļas.
"Jelgava" pēc zaudējuma "Riga" klubam ar 2:3 trīsreiz ir spēlējusi neizšķirti - 1:1 ar "Auda" un "Super Nova" komandām un 0:0 ar "Daugavpili".
Jelgavniekiem šajā cīņā vienas spēles diskvalifikācijas dēļ nevarēja palīdzēt pussargs Davids Holoubeks.
Iepriekšējās šīs sezonas savstarpējās cīņās bija uzvarējuši liepājnieki (1:0, 1:0, 2:1).
Jau ziņots, ka sestdienas pirmajā cīņā "Daugavpils" mājās spēlēja 2:2 ar "Super Nova" komandu.
Piektdien "Riga" savā laukumā spēlēja 0:0 ar "Tukums 2000" komandu un ceturto reizi uzvarēja Latvijas čempionātā.
Svētdien Jūrmalā cīnīsies "Metta" un "Auda", bet Rīgā notiks RFS un "Grobiņas" mačs.
Pēc 34 spēlēm "Riga" komandai ir 87 punkti, 33 cīņās RFS - 78 punkti, bet 34 mačos "Liepājai" ir 58 un "Daugavpilij" - 48 punkti. 33 spēlēs "Auda" vienība ir sakrājusi 44, bet 34 mačos "Jelgavai" ir 36 un "Tukums 2000" komandai - 32 punkti. 33 spēlēs "Grobiņai" ir 30 punkti, 34 mačos "Super Nova" komandai - 29 un 33 cīņās "Metta" komandai - 24 punkti.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.