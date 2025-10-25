Latvijas duets Graudiņa/Samoilova pārspēj lietuvietes un soļo uz “Elite 16” ceturtdaļfinālu
Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova sestdien DĀR iekļuva pludmales volejbola profesionālās tūres (BPT) Keiptaunas "Elite 16" turnīra ceturtdaļfinālā.
Ar piekto numuru sacensībās izsētais Latvijas pāris astotdaļfinālā ar 2-0 (21:19, 21:17) pieveica lietuvietes Ievu Dumbauskaiti un Gerdu Grudzinskaiti (18.), kuras pamatturnīrā iekļuva pēc kvalifikācijas turnīra spēlēm.
Ceturtdaļfinālā latvietes sestdien tiksies ar vēl vienu kvalifikāciju pārvarējušo duetu Tīgana van Gansta/Paipera Fērka no ASV, kas izsēts ar 21. numuru.
Latvietes DĀR jau ir nopelnījušas 760 pasaules ranga punktus.
Jau ziņots, ka E grupas spēlēs Graudiņa/Samoilova ar 2-0 (21:10, 21:8) sagrāva ar 20. numuru izlikto Mozambikas pāri Vanesa Muianga/Mersija Mučesa, kas iepriekš pārvarēja kvalifikācijas sacensību barjeru, un ar 2-0 (21:16, 21:18) pārspēja Nīderlandes duetu Raisa Shona/Katja Stama (17.), kā grupas labākā komanda iekļūstot izslēgšanas spēļu otrajā kārtā.
Ceturtdaļfināli notiks sestdien, bet turnīrs noslēgsies svētdien.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.