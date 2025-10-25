"Daugavpils" un "Super Nova" nospēlē neizšķirti
"Daugavpils" sestdien savā laukumā "Tonybet" futbola virslīgas 34. kārtas mačā spēlēja neizšķirti ar "Super Nova" futbolistiem.
Spēle beidzās ar rezultātu 2:2 (1:0).
38. minūtē mājinieki izvirzījās vadībā pēc Valerija Lizunova centrējuma no labās puses, no vārtsarga laukuma līnijas vārtus ar galvu gūstot Promisam Viktoram, kurš bumbu raidīja vārtu labajā stūrī - 1:0 mājinieku labā.
57. minūtē viesi rezultātu izlīdzināja, vārtus pēc Jegora Cīruļa izpildītā stūra sitiena no kreisās puses gūstot Mārcim Ošam. Viņš no vārtsarga līnijas ar galvu raidīja bumbu vārtu kreisajā stūrī - 1:1.
67. minūtē pēc Artema Marčuka piespēles no labās puses vārtus no tuva attāluma pēc sitiena ar kāju guva Cīrulis - 2:1 viesu labā.
Daugavpilieši izlīdzinājumu panāca mača kompensācijas laika sestajā minūtē, spēles laikam beidzoties pēc gūtajiem vārtiem. Vārtus ar galvu guva Lizunovs, no vārtsarga laukuma līnijas bumbu pa augstu trajektoriju raidot vārtu kreisajā stūrī - 2:2.
"Daugavpils" pēc zaudējumiem RFS un "Riga" komandai ar 1:0 uzvarēja "Auda" vienību un spēlēja 0:0 ar jelgavniekiem.
"Super Nova" pēc četru zaudējumu sērijas spēlēja 1:1 ar "Jelgavu" un 0:0 - ar "Grobiņu".
Daugavpils komandā viena mača diskvalifikācijas dēļ nevarēja spēlēt Vollijs Fofana, bet pretiniekiem uz vienu spēli bija diskvalificēts pussargs Agris Glaudāns un galvenais treneris Ervīns Pērkons.
Šosezon divas savstarpējās cīņas bija beigušās ar neizšķirtu 1:1, bet otrajā aplī "Super Nova" savā laukumā uzvarēja ar 4:1.
Plkst. 16 sākās spēle Stadiona "Daugava" rezerves laukumā Liepājā, kurā tiksies Liepāja" ar "Jelgavu", maču tiešraidē pārraidot televīzijas kanālam TV4 un tīmekļa vietnei "Sportacentrs.com".
Jau ziņots, ka piektdien "Riga" savā laukumā spēlēja 0:0 ar "Tukums 2000" komandu un ceturto reizi uzvarēja Latvijas čempionātā.
Svētdien Jūrmalā cīnīsies "Metta" un "Auda", bet Rīgā notiks RFS un "Grobiņas" mačs.
Pēc 34 spēlēm "Riga" komandai ir 87 punkti, 33 cīņās RFS - 78 punkti, "Liepājai" - 57, 34 mačos "Daugavpilij" ir 48 punkti, 33 spēlēs "Auda" vienība ir sakrājusi 44, bet "Jelgava" - 35 punktus, 34 mačos "Tukums 2000" komandai ir 32 punkti, 33 spēlēs "Grobiņai" ir 30 punkti, 34 mačos "Super Nova" komandai - 29 un 33 cīņās "Metta" komandai - 24 punkti.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.