Savainotais Teodors Bļugers joprojām nespēlēs, toties Zemgus Girgensons varētu atgriezties laukumā jau sestdien
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers ievietots Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Vankūveras "Canucks" savainoto spēlētāju sarakstā. Viņš tikai pirms nedēļas sāka sezonu pēc traumas izārstēšanas, taču svētdienas spēli, kurā guva vārtus, noslēdza priekšlaicīgi kājas savainojuma dēļ. Toties pirms divām nedēļām traumētais uzbrucējs Zemgus Girgensons sestdien, visticamāk, aizvadīs sezonas pirmo spēli Tampabejas "Lightning" sastāvā.
Bļugers savainoto spēlētāju sarakstā ievietots ar atpakaļejošu datumu, 19. oktobri. Šobrīd "Canucks" komandai savainojuma dēļ nav pieejams vēl viens centra uzbrucējs Filips Hitils, kā arī traumēti ir uzbrucēji Nilss Heglanders un Jonatans Lekerimeki un aizsargs Dereks Forbors.
"Canucks" pirmajās astoņās spēlēs tikusi pie astoņiem punktiem, kas dod devīto vietu Rietumu konferencē.
Savukārt Girgensons sestdien, visticamāk, aizvadīs sezonas pirmo spēli, piektdien apstiprināja Tampabejas "Lightning" treneris Džons Kūpers.
Girgensons iedzīvojās savainojumā aptuveni pirms divām nedēļām pēdējā pārbaudes spēlē ar Floridas "Panthers". Viņu pirmajā trešdaļā apmalē iegrūda "Panthers" uzbrucējs Kārters Verhegī, latvietim mačā pēc tam vairs neatgriežoties.
"Lightning" sestdien savā laukumā tiksies ar Anaheimas "Ducks", bet dienu vēlāk mājās spēlēs ar Vegasas "Golden Knights".
Iepriekšējā sezonā Girgensons pirmo reizi karjerā spēlēja Stenlija kausa izcīņā, piecos mačos pie punktiem netiekot. Savukārt regulārajā čempionātā viņš piedalījās visās 82 spēlēs, tiekot pie sešiem (2+4) punktiem, aizvadot savu mazrezultatīvāko sezonu karjerā. Iepriekš latvietis 11 sezonas pārstāvēja Bufalo "Sabres".
Tampabejas komanda sezonu sākusi ar četriem punktiem septiņos mačos un Austrumu konferencē ieņem pēdējo vietu 16 komandu konkurencē.