Valmieras basketbolisti uzvar "Coolbet" un turpina fantastisko piecu uzvaru sēriju, kamēr LIBL čempioni "Rīgas zeļļi" pieveic "Liepāju"
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" piektdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē pārspēja Keilas "Coolbet" un svinēja piekto uzvaru piecos mačos, savukārt "Rīgas zeļļi" guva virsroku pār "Liepāju". Valmierieši savā laukumā bija pārāki 97:80 (24:15, 20:21, 24:20, 29:24).
Mājiniekiem rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Verners Kohs, 15 punktus guva un piecas rezultatīvas piespēles atdeva Dominiks Steņonis, 12 punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Anivanivam Džounsam, bet pa desmit punktiem guva Kristofers Karlsons, Omars Pajičs un Rinalds Mālmanis, pirmajam no viņiem iekrājot arī sešas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles.
Viesiem 21 punkts, 13 bumbas zem groziem un piecas rezultatīvas piespēles bija Aizijam Tompsonam.
"Valmiera Glass"/ViA ar uzvaru un zaudējumu bilanci 5-0 ieņem pirmo vietu turnīra tabulā, tāpat visās piecās spēlēs šosezon uzvarējusi Tartu komanda. Keilas "Coolbet" basketbolistiem sezonas ievadā bilance ir 1-3 un 11. vieta.
Tikmēr "Rīgas zeļļi" Saldū notikušajā spēlē liepājniekus uzvarēja ar 109:71 (35:15, 23:24, 26:23, 25:9).
Mājinieku statusā spēlējušajiem rīdziniekiem ar 27 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām izcēlās Frenkijs Fidlers, 14+9 šajos statistikas rādītājos iekrāja Deniss Krestiņins, 10+10 - Rodijs Mačoha, 13 punktus guva Toms Skuja, pa 11 punktiem guva Roberts Bērziņš un Dāvids Vīksne.
"Liepājas" rindās Ksavjers Dusels guva 19 punktus, Edvardam Eglem bija 12 punkti, bet Helmuts Petrovičs debijas mačā guva deviņus punktus.
"Rīgas zeļļi" ar bilanci 4-1 ir trešie, bet "Liepājai" uzvaru un zaudējumu attiecība 2-3 dod devīto pozīciju.
Jau ziņots, ka dienas pirmajā spēlē "Ventspils" mājās ar 105:88 (22:20, 36:20, 21:26, 26:22) uzvarēja "Latvijas Universitāti".
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".