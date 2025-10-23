Bertāna pārstāvētā "Dubai" piedzīvo zaudējumu Eirolīgas mačā
Latvijas basketbolista Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai" ceturtdien ULEB Eirolīgas sestās kārtas mačā piedzīvoja zaudējumu.
"Dubai" viesos ar 79:85 (24:21, 20:23, 24:15, 11:26) piekāpās Vilērbānas ASVEL.
37 sekundes līdz pamatlaika beigām Dveins Beikons samazināja Dubaijas komandas deficītu līdz -1, bet turpinājumā pēc Bertāna piezīmes pie trīs soda metieniem tika Nando de Kolo, kurš visus trīs izpildīja precīzi un atguva mājiniekiem četru punktu pārsvaru. Atlikušajās sekundēs "Dubai" vairs neguva punktus, ASVEL tiekot pie uzvaras.
Bertāns laukumā pavadītajās 14 minūtēs un 57 sekundēs raidīja grozā divus no četriem divu punktu metieniem un guva četrus punktus, kā arī izcēlās statistikā ar vienu atlēkušo bumbu, rezultatīvu piespēli, trīs kļūdām un četrām piezīmēm, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu -5.
Dubaijas komandā rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Beikons, kurš arī izprovocēja sešus pretinieku sodus. Mājinieku panākumu ar 24 punktiem un deviņām izprovocētām piezīmēm sekmēja de Kolo.
Ceturtdien vēl Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" viesojas pie Belgradas "Crvena zvezda".
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".