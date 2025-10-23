LOK aicina sasaukt atkārtotu Saeimas Sporta apakškomisijas sēdi
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) lūgusi sasaukt atkārtotu Saeimas Sporta apakškomisijas sēdi par nozares nākamā gada budžetu, dodot iespēju nozares pārstāvjiem pilnvērtīgi paust savu redzējumu, informēja komitejā.
Organizācijas ieskatā 21. oktobrī notikušās sēdes norise nenodrošināja pilnvērtīgu un kvalitatīvu dialogu starp lēmējvaru un sporta nozari. Pēc LOK paustā, pusotru stundu garajā sēdē 80% laika tika atvēlēti Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) prezentācijai un deputātu jautājumiem ministrijai, savukārt sporta nozares pārstāvjiem - LOK un Latvijas Sporta federāciju padomei tikušas atvēlētas trīs minūtes katras organizācijas viedokļu paušanai.
Tāpat nozares pārstāvju uzstāšanās laikā daļa deputātu un IZM pārstāvju sēdi esot pametuši.
LOK uzskata, ka šāda sēdes norise liecina par formālu, nevis kvalitatīvu pieeju sociālajam dialogam. "Sporta nozarei netika dota iespēja argumentēti pamatot savas bažas un ierosinājumus, kas jau iepriekš tika iesniegti rakstiski," uzsver LOK.
LOK prezidents Raimonds Lazdiņš uzsver, ka organizācijas mērķis nav kritizēt, bet veidot kvalitatīvu dialogu, kur sporta nozares bažas tiek patiesi uzklausītas un diskusija par valsts sporta budžetu notiek pēc būtības.
Šajā sēdē daļa laika tika veltīta arī diskusijai par IZM Sporta departamenta direktora Aleksandra Samoilova neierašanos klātienē. Saeimas Valsts pārvaldes komisijas vadītājs Oļegs Burovs pārmeta Samoilovam neierašanos klātienē, uz ko saņēma skaidrojumu, ka kopš vasaras valsts augstākais par sportu atbildīgais ierēdnis ir valsts sekretāra vietnieks sporta un jaunatnes jautājumos Edgars Pukinsks, kurš sēdē bija klātesošs. Savukārt Pukinsks sēdē deputātus informēja par valsts budžeta prioritātēm sportā nākamajā gadā.
Tikmēr trešdien notikusi LOK un IZM pārstāvju tikšanās par nākamā gada valsts budžetā sportam paredzētā finansējuma sadalījumu. Kā informēja LOK, puses turpinās sarunas. LOK norādīja, ka ir gandarīta, ka izdevās ar IZM pārstāvjiem klātienē konstruktīvi izrunāt neskaidros jautājumus, un atsevišķos no tiem ir panākta vienprātība un skaidra virzība uz priekšu.
Lai darbs turpinātos un rezultātā nonāktu pie iespējami labākajiem risinājumiem, LOK ar IZM šādā pat formātā atkārtoti tiksies 28. oktobrī un citā sanāksmē 31. oktobrī. No kopējā IZM nākamā gada budžeta sportam plānots piešķirt 4,1%, kas ir 52 373 955 eiro.