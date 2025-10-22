Ojārs Siliņš ar 17 punktiem kaldina "Legia" uzvaru FIBA Čempionu līgas spēlē
Latvijas basketbolists Ojārs Siliņš trešdien guva 17 punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas pamatturnīra trešās kārtas spēlē un palīdzēja Varšavas "Legia" komandai izcīnīt uzvaru. "Legia" viesos ar rezultātu 74:67 (21:13, 18:15, 24:23, 11:16) pārspēja Vācijas vienību Heidelbergas "MLP Academics".
Siliņš laukumā pavadīja 25 minūtes, realizējot vienu no trim divpunktu metieniem un piecus no desmit tālmetieniem. Viņš izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, divreiz pārkāpa noteikumus, bloķēja vienu metienu, tika pie sliktākā +/- rādītāja uzvarētāju rindās (-8), taču ar 17 efektivitātes koeficienta punktiem dalīja produktīvākā spēlētāja godu.
"Legia" komandā ar 19 punktiem, piecām atlēkušajām bumbām un četrām pārtvertām bumbām izcēlās Džeivons Greivss. Pretiniekiem 17 punktus guva Maikls Vīterss.
A grupā pēc trīs spēlēm pa divām uzvarām ir Viļņas "Rytas" un Patras "Promitheas" komandām, bet pa vienam panākumam guvušas "Legia" un "MLP Academics".
Pamatturnīra pirmajā posmā 32 komandas ir sadalītas astoņās apakšgrupās. Grupu uzvarētājas nodrošina vietu otrajā posmā, bet vēl astoņas komandas tiks noskaidrotas "play-in" kārtā, kurā piedalīsies otro un trešo vietu grupās ieņēmušās vienības. Pēdējo vietu grupās ieņēmušajām komandām turnīrs būs beidzies.
Iepriekšējā sezonā turnīrā otro gadu pēc kārtas uzvarēja Malagas "Unicaja", kas finālā ar 83:67 pārspēja Stambulas "Galatasaray" basketbolistus.