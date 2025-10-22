Zemgus Girgensons varētu atgriezties laukumā nedēļas nogalē, kamēr "Lightning" ir dziļā bedrē
Latvijas hokejists Zemgus Girgensons pēc pārbaudes spēlē gūtā savainojuma varētu atgriezties Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Tampabejas "Lightning" rindās šajā nedēļas nogalē, sarunā ar medijiem norādīja "Lightning" treneris Džons Kūpers.
Girgensons iedzīvojās savainojumā aptuveni pirms divām nedēļām pēdējā pārbaudes spēlē ar Floridas "Panthers". Viņu pirmajā trešdaļā apmalē iegrūda "Panthers" uzbrucējs Kārters Verhegī, latvietim mačā pēc tam vairs neatgriežoties.
"Ceru, ka tā būs nedēļas nogale. Tas būtu lieliski gan komandai, gan Zemgum," teica Kūpers.
"Lightning" sestdien savā laukumā tiksies ar Anaheimas "Ducks", bet dienu vēlāk mājās spēlēs ar Vegasas "Golden Knights".
Iepriekšējā sezonā Girgensons pirmo reizi karjerā spēlēja Stenlija kausa izcīņā, piecos mačos pie punktiem netiekot. Savukārt regulārajā čempionātā viņš piedalījās visās 82 spēlēs, tiekot pie sešiem (2+4) punktiem, aizvadot savu mazrezultatīvāko sezonu karjerā. Iepriekš latvietis 11 sezonas pārstāvēja Bufalo "Sabres".
Tampabejas komanda sezonu sākusi ar četriem punktiem sešos mačos un Austrumu konferencē ieņem pēdējo vietu 16 komandu konkurencē. Tikai divām komandām visā līgā ir sliktāks rezultāts.