"Barcelona" un PSG izcīna graujošas uzvaras UEFA Čempionu līgas spēlēs
"Barcelona" futbolisti otrdien UEFA Čempionu līgas mačā izcīnīja graujošu uzvaru, trešās kārtas mačā ar 6:1 (2:0) pārspējot Pirejas "Olympiacos" no Grieķijas.
Laukuma saimniekus septītajā minūtē vadībā Fermins Lopess, kurš pirmais bija pie atlēkušās bumbas vārtu priekšā un pārspēja viesu vārtsargu no tuvas distances. Pirmā puslaika turpinājumā viņš 39. minūtē guva vēl vienus vārtus, dubultojot "Barcelona" pārsvaru.
Otrā puslaika ievadā Pirejas komandai izdevās nogādāt bumbu mājinieku vārtos, bet aizmugures dēļ vārti netika ieskaitīti. Pāris minūtes vēlāk "Olympiacos" tika pie 11 metru soda sitiena, kuru precīzi izpildīja Ajubs Elkābi. Pēc tam, kad otro dzelteno kartīti 57. minūtē nopelnīja Santjago Hece, atstājot "Olympiacos" mazākumā, vēl desmit minūtes vēlāk pie "pendeles" tika arī mājinieki. 11 metru soda sitienu veiksmīgi izpildīja Lamins Jamals un atjaunoja "Barcelona" divu vārtus pārsvaru.
Mača turpinājumā viesu vārtsargu vēl pārspēja divas reizes pārspēja Markuss Rešfords un trešo reizi mačā precīzs bija Lopess, barseloniešiem tiekot pie graujošas uzvaras. Citā spēlē Almati "Kairat" mājās ar 0:0 (0:0) spēlēja bezvārtu neizšķirti ar Kipras komandu "Pafos".
Tikmēr Parīzes "Saint-Germain" (PSG) futbolisti izcīnīja trešo uzvaru pēc kārtas. Abām komandām jau pirmajā puslaikā paliekot mazākumā, pagājušās sezonas Čempionu līgas uzvarētāja PSG viesos ar 7:2 (4:1) sagrāva Leverkūzenes "Bayer".
Pēc spēlētām nepilnām septiņām minūtēm parīziešus vadībā izvirzīja Viljans Pačo. 25. minūtē mājinieku rindās iespēju izlīdzināt rezultātu neizmantoja Alehandro Grimaldo, neprecīzi izpildot 11 metru soda sitienu, taču aptuveni 13 minūtes vēlāk "Bayer" tika pie vēl vienas "pendeles", kuru šoreiz precīzi izpildīja Aleišs Garsija, rezultātam kļūstot neizšķirtam. Pirmā puslaika turpinājumā vēl divas reizes mājinieku vārtsargu pārspēja Dezirē Duē un viens precīzs sitiens padevās Hvičam Kvarchelijam, parīziešiem panākot 4:1.
Otrā puslaika ievadā piektos PSG vārtus guva Nunu Mendešs, uz ko "Bayer" atbildēja ar Garsijas precīzu sitienu. Mača turpinājumā vēl "Bayer" vārtsargu pārspēja Usmans Dembelē un Vitinja.
Citā mačā pie trešā panākuma tika Milānas "Inter" vienība, kas izbraukumā ar 4:0 (2:0) uzvarēja Senžilas "Royale Union". Pirmajā puslaikā mājinieku vārtos bumbu nogādāja Denzels Damfrīss un Lautaro Martiness, bet otrajā puslaikā vārtus guva Frančesko Pio Espozito un Hakans Čalhanolu, kurš precīzi izpildīja 11 metru soda sitienu.
Vēl trešo uzvaru izcīnīja arī Londonas "Arsenal", kas savā laukumā ar 4:0 (0:0) bija pārāka pār Madrides "Atletico".
Pirmajam puslaikam noslēdzoties bez gūtiem vārtiem, otrajā puslaikā mājiniekiem vajadzēja aptuveni 12 minūtes, lai gūtu pirmos vārtus, precīzam esot Gabrielam Magaļaisam. Mača turpinājumā divas reizes viesu vārtsargu pārspēja Viktors Ģēkerešs un vienus vārtus guva Gabriels Martinelli, "Arsenal" izcīnot pārliecinošu panākumu. Pamatturnīrs beigsies janvāra beigās.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls nākamā gada maijā notiks Budapeštā. Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".