"Barcelona" izcīna graujošu uzvaru UEFA Čempionu līgas spēlē
"Barcelona" futbolisti otrdien UEFA Čempionu līgas mačā izcīnīja graujošu uzvaru, trešās kārtas mačā ar 6:1 (2:0) pārspējot Pirejas "Olympiacos" no Grieķijas.
Laukuma saimniekus septītajā minūtē vadībā Fermins Lopess, kurš pirmais bija pie atlēkušās bumbas vārtu priekšā un pārspēja viesu vārtsargu no tuvas distances. Pirmā puslaika turpinājumā viņš 39.minūtē guva vēl vienus vārtus, dubultojot "Barcelona" pārsvaru.
Otrā puslaika ievadā Pirejas komandai izdevās nogādāt bumbu mājinieku vārtos, bet aizmugures dēļ vārti netika ieskaitīti. Pāris minūtes vēlāk "Olympiacos" tika pie 11 metru soda sitiena, kuru precīzi izpildīja Ajubs Elkābi.
Pēc tam, kad otro dzelteno kartīti 57.minūtē nopelnīja Santjago Hece, atstājot "Olympiacos" mazākumā, vēl desmit minūtes vēlāk pie "pendeles" tika arī mājinieki. 11 metru soda sitienu veiksmīgi izpildīja Lamins Jamals un atjaunoja "Barcelona" divu vārtus pārsvaru.
Mača turpinājumā viesu vārtsargu vēl pārspēja divas reizes pārspēja Markuss Rešfords un trešo reizi mačā precīzs bija Lopess, barseloniešiem tiekot pie graujošas uzvaras. Citā spēlē Almati "Kairat" mājās ar 0:0 (0:0) spēlēja bezvārtu neizšķirti ar Kipras komandu "Pafos".
Otrdien Čempionu līgā tiks aizvadītas vēl septiņas trešās kārtas spēles. Pamatturnīrs beigsies janvāra beigās. Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24.vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36.vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles. Sacensību fināls nākamā gada maijā notiks Budapeštā. Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".