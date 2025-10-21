Tenisiste Darja Semeņistaja pirmās kārtas mačā ar 7-6 (7:2), 6-2 uzvarēja Itālijas tenisisti Noemi Basileti.
Šodien 19:48
Semeņistaja Itālijā pārvarējusi "WTA 125" turnīra pirmo kārtu
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja Itālijā notiekošajā Rovereto "WTA 125" turnīrā nodrošināja sev vietu vienspēļu sacensību otrajā kārtā.
Semeņistaja, kura WTA rangā ierindojas 92. pozīcijā un turnīrā izsēta ar pirmo numuru, pirmās kārtas mačā ar 7-6 (7:2), 6-2 uzvarēja Itālijas tenisisti Noemi Basileti (WTA 445.). Par iekļūšanu otrajā kārtā Latvijas sportiste nopelnījusi 15 WTA ranga punktus. Astotdaļfinālā Semeņistajas pretiniece būs vāciete Noma Noha-Akuga (WTA 334.). Turnīrs Rovereto norisinās cietā seguma kortos.