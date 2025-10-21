Frenks Čempions ilgi Latvijā neuzkavējās.
Basketbols
Šodien 13:59
Čempions neiztur pārbaudes laiku un atstāj "Rīgas zeļļus"
Latvijas basketbola komanda "Rīgas zeļļi" neturpinās sadarbību ar amerikāņu uzbrucēju Frenku Čempionu, vēsta klubs.
Vienošanās ar 23 gadus veco basketbolistu, kurš tieši Latvijā sāka profesionāļa gaitas, bija noslēgta uz pārbaudes laiku. Viņš jau pēdējā spēlē pret "Keila KK" (komanda uzvarēja ar 108:73) neatradās komandas pieteikumā.
Latvijas-Igaunijas basketbola līgā Čempions "Rīgas zeļļu" rindās aizvadīja trīs spēles un vidēji atzīmējās ar 6,3 punktiem un 5,7 atlēkušajām bumbām. Eiropas Ziemeļu basketbola līgā uzbrucējs divās spēlēs neguva punktus un izcīnīja piecas atlēkušās bumbas.
Pirms tam Čempions piecas sezonas spēlēja Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA). Ar trīs uzvarām četrās spēlēs "Rīgas zeļļi" LIBL ieņem trešo vietu, savukārt Ziemeļu līgu tā sākusi ar uzvarām abās spēlēs.