Hokejs
Šodien 07:47
Ābola pārstāvētā “Flyers” izcīna uzvaru
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols pirmdien nespēlēja Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" komanda izcīnīja uzvaru.
"Flyers" mājās ar rezultātu 5:2 (2:1, 3:1, 0:0) uzvarēja Sietlas "Kraken" komandu, tiekot pie otrā panākuma pēc kārtas.
Divus vārtus mājinieku labā guva Ouens Tipets, bet pa reizei "Flyers" rindās ar precīziem metieniem izcēlās Treviss Koneknijs, Noa Keitss un Taisons Forsters, savukārt trīs rezultatīvas piespēles atdeva Kems Jorks.
"Kraken" sastāvā vārtus guva Džordans Eberle un Jani Nīmans. "Flyers" ar septiņiem punktiem sešās spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē, bet "Kraken", kas piedzīvoja pirmo zaudējumu pamatlaikā šajā sezonā, ar astoņiem punktiem ir sestie Rietumu konferencē.
Nākamo maču "Flyers" aizvadīs ceturtdien, kad izbraukumā tiksies ar Otavas "Senators" komandu.