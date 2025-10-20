Vai Bļugers un Šilovs tiksies laukumā, kad "Canucks" viesosies Pitsburgā? Savilkušies melni mākoņi
Latvijas uzbrucēja Teodora Bļugera dalība Vankūveras "Canucks" otrdienas Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē Pitsburgā savainojuma dēļ ir apšaubāma, savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" ziņo hokeja apskatnieks Īens Makintairs. Jau ziņots, ka svētdien "Canucks" viesos ar 4:3 (3:0, 1:1, 0:3) uzvarēja Vašingtonas "Capitals", un Bļugers bija spiests atstāt laukumu.
Per Canucks GM Patrik Allvin, Teddy Blueger is "doubtful" to play Tue in PGH but the return from leave of Brock Boeser is a "possibility."— Iain MacIntyre (@imacSportsnet) October 20, 2025
Injured Filip Chytil and Jonathan Lekkerimaki flew back to Vancouver today with medical staff for further examination.
Latviešu uzbrucējs tikai piektdien sāka sezonu pēc traumas izārstēšanas, taču svētdienas spēli viņš noslēdza priekšlaicīgi kājas savainojuma dēļ. "Ir apšaubāma Bļugera spēlēšana otrdien ar Pitsburgas "Penguins"," atsaucoties uz "Canucks" ģenerālmenedžeri Patriku Olvinu, ziņo Makintairs.
Bļugers svētdien uz ledus bija 18 minūtes un 42 sekundes, divreiz meta pa vārtiem, zaudēja vienu ripu, bloķēja vienu metienu, uzvarēja piecos no 13 iemetieniem un sakrāja +/- rādītāju +1. Bļugers otrā perioda piektajā minūtē guva vārtus, panākot 4:0.
NHL Bļugers ir guvis 50 vārtus 420 mačos.
"Canucks" ar astoņiem punktiem sešās spēlēs ieņem sesto vietu Rietumu konferencē, bet Bļugera savulaik pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" ar bijušo Vankūveras kluba vārtsargu Artūru Šilovu sastāvā ar tādu pašu bilanci ieņem sesto vietu Austrumu konferencē.