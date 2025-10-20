Rodrigo Ābols nepiedalīsies "Flyers" spēlē pret "Kraken"
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols nav pieteikts Filadelfijas "Flyers" pirmdienas Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlei ar Sietlas "Kraken", pirmdien savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" paziņoja klubs. Pirmdien "Flyers" savā laukumā tiksies ar "Kraken".
Lineup updates for #SEAvsPHI:— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) October 20, 2025
• Dan Vladar gets the start in net.
• Forwards Nikita Grebenkin and Jett Luchanko slot back into the lineup.
• Rodrigo Abols and Nick Deslauriers come out.
Head Coach Rick Tocchet met with the media from @XMobileArena. ⤵️ pic.twitter.com/QXPvjDLasb
Komandas galvenais treneris Riks Tokets vēsta, ka "nespēlēs Ābols un Niks Delorjē". Viņu vietā laukumā dosies uzbrucēji Ņikita Grebjonkins un Džets Lučanko, bet vārtos stāsies Dans Vladaržs.
Iepriekšējā spēlē sestdien "Flyers" ar Ābolu laukumā savā laukumā papildlaikā ar 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) pārspēja Minesotas "Wild". Ābols uz ledus bija sešas minūtes un 53 sekundes un uzvarēja visos piecos iemetienos.
Šosezon Ābols divās NHL spēlēs pie rezultativitātes punktiem nav ticis, nopelnot +/- rādītāju -1.
Austrumu konferencē "Flyers" ar pieciem punktiem piecās spēlēs ieņem 11.vietu.