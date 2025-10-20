Filips Buncis vairs nespēlēs Slovākijas hokeja komandā "Prešov"
Slovākijas virslīgas vienība "Prešov" pēc abpusējas vienošanās ir izbeigusi līgumu ar latviešu uzbrucēju Filipu Bunci, vēsta klubs savā "Facebook" kontā. Šosezon 12 Slovākijas čempionāta spēlēs centra uzbrucējs Buncis bija sakrājis trīs rezultatīvas piespēles.
""Prešov" pēc savstarpējas vienošanās atvadās no latviešu uzbrucēja Bunča," ziņo klubs.
"Prešov" šosezon ar deviņiem punktiem 13 spēlēs ieņem pēdējo vietu 12 komandu čempionātā.
Jau ziņots, ka oktobra vidū klubs pārtrauca līgumu arī ar latviešu aizsargu Miku Tumānovu, bet klubā joprojām ir uzbrucējs Patriks Zabusovs.
"Rīgas" audzēknis Buncis trīs sezonas ir spēlējis Ziemeļamerikas Hokeja līgā (NAHL), kā arī četras sezonas - Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA) Arizonas štata universitātes komandā, Vācijas vienībā Krēfeldes "Penguine", Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubā Rīgas "Dinamo", pusotru sezonu - Slovākijas ekstralīgas kluba "Nitra" rindās, ar kuru 2021./2022. gada sezonā kļuva par Slovākijas vicečempionu.
2023./2024. gada sezonu 28 gadus vecais uzbrucējs aizvadīja Zviedrijas pēc spēka otrās hokeja līgas - "Allsvenskan" - vienībā Vestervīkas IK (VIK), bet iepriekšējo sezonu - Dānijas vienībā Odenses "Bulldogs", kļūstot par Dānijas čempionu.
Latvijas izlasē Buncis 2024./2025. gada sezonā pasaules čempionātā aizvadīja četras spēles, rezultativitātes pun ktus negūstot. Uzbrucējs ir pārstāvējis Latvijas U-18 un U-20 izlases pasaules čempionātos.