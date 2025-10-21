Sezonas pirmajā Latvijas basketbola klasikā kāda no komandām pārtrauks zaudējumu sēriju
Šodien plkst. 19:00 Olimpiskajā centrā Rīgā Latvijas – Igaunijas basketbola līgas ietvaros tiks aizvadīta pirmā vietējā basketbola klasika – “VEF Rīga” uzņems BK “Ventspili”. Spēles tiešraide TV4.
Komandas pēdējo reizi viena pret otru spēkojās pagājušās sezonas Latvijas Basketbola līgas finālsērijā, kurā VEF ventspilniekiem neatstāja lielas cerības – 4-0 sērijā. Pagājušajā apvienotās līgas sezonā VEF uzvarēja abās regulārā turnīra spēlēs (71:63, 89:84), bet ceturtdaļfinālā komandas spēlēja maksimālās trīs spēles, izšķirošajā VEF esot pārākai ar 87:74. Šo spēli vienības gan sagaida līdzīgos noskaņojumos, taču abām tā būs principiāla, jo izsenis vienību spēles raisījušas papildu emocijas laukumā un ārpus tā.
Divi bezzobaini zaudējumi
VEF pirms spēles pret ventspilniekiem zaudējuši divās spēlēs pēc kārtas, turklāt pārliecinoši. Pirms nedēļas FIBA Čempionu līgas ietvaros savā laukumā ar -19 (73:92) tika zaudēts Slovākijas čempionei “Patrioti”, bet četras dienas vēlāk izbraukumā tika piedzīvots pirmais zaudējums arī vietējā līgā, piekāpjoties Tartu ar 78:95.
Neveiksme pret Tartu kļuva par VEF 11. zaudējumu apvienotajā čempionātā ar vismaz desmit punktu pārsvaru. Kopumā šis kļuva par ceturto lielāko VEF zaudējumu šī turnīra vēsturē. Lielākā neveiksme ar 22 punktu deficītu piedzīvota pret šīs dienas pretinieci, 2019. gada 6. aprīlī zaudējot ar 80:102.
Pret Tartu laukumā nedevās kapteinis Dairis Bertāns, kuram tā ir trešā sezona komandas rindās. Pamatsastāvā iespējas ieguva jaunais Adrians Andževs un arī Ričards Vanags, kas sezonas ievadā lielu lomu nebija guvis. Uzbrukumā virs desmit punktiem spēja gūt vien Zahirs Porters (20) un ukrainis Rotislavs Novickis (15), kam viņš pievienoja arī desmit bumbas zem groziem. Spēlē pret Tartu lielākā atšķirība bija redzama rezultatīvajās piespēlēs – kamēr VEF atdeva tikai 16 piespēles, pretinieki viens otru ar iespējām gūt punktus apgādāja veselas 30 reizes.
Ja sezonas ievadā VEF varēja vairāk domāt par FIBA Čempionu līgu, jo vietējā turnīrā bija jāaizvada spēles, kurās tā ir izteikta favorīte, tuvākajā laikā to sagaida sarežģīts kalendārs. Pēc spēles pret ventspilniekiem nākamās nedēļas beigās to sagaida pirmā kauja par Rīgu jeb spēkošanās pret principiālo sāncensi “Rīgas zeļļiem”. Pirms spēles pret “Zeļļiem” komanda dosies izbraukumā uz Ungāriju, kur aizvadīs trešo spēli Čempionu līgā. Līdz šim pirmajās divās tikai zaudējumi.
Apvienotajā līgā komandas rezultatīvākais spēlētājs ir Zahirs Porters ar 16 punktiem vidēji spēlē. Ar 15,8 punktiem un sešām bumbām zem groziem izceļas Rotislavs Novickis, bet ar 12,3 punktiem – Arnaldo Toro. 12 punktus vidēji met pēdējā spēlē nepiedalījušais Dairis Bertāns, bet 11 punkti Kristapam Ķilpam, kurš karjeras laikā spēlējis arī Ventspilī. Viņam pēdējā laikā ne tas produktīvākais sniegums, saņemot arī kritiku no faniem.
Arī “Ventspilij” zaudējumu sērija
Ventspilnieki sezonu iesāka ar principiālu uzvaru Rīgā pār “Zeļļiem” ar 90:81, bet turpinājumā divi zaudējumi pret klubiem no Igaunijas – ar 75:85 atzīts Tartu pārākums un ar 80:84 Tallinas “TalTech”.
Pirms sezonas Ventspilij izdevās noturēt latviešu basketbolistu kodolu ar kapteini Artūru Ausēju priekšgalā. Ventspilī turpina spēlēt Ronalds Zaķis, kurš spēlēšanu apvieno ar Reģionālās līgas komandas “Ventspils Tehnikums” trenēšanu. Ierindā palikuši arī talantīgais Jānis Censonis, Edvards Mežulis, Roberts Bērze un saspēles vadītājs Renārs Birkāns. Viņš iepriekšējo sezonu izlaida ceļgala krustenisko saišu traumas dēļ.
Starpsezonā uz Ventspili braukuši trīs viesspēlētāji. No Lietuvas piesaistīts Amands Urkis, bet no ASV – Kamerūns Šeltons un Braients Tomass. Urķis pirms pārcelšanās uz Ventspili spēlēja Mažeiķu komandā Lietuvas augstākajā līgā, 36 spēlēs vidēji gūstot astoņus punktus un izcīnot 2,4 atlēkušās bumbas. Mažeiķi gan vairs nespēlē Lietuvas Basketbola līgā.
Šeltona pēdējais pieraksts pirms Ventspils bijis Slovākijā (“Spišski Rytieri” komandā 20,2 punkti, astoņas bumbas zem groziem, 3,4 piespēles). Karjeras laikā viņš spēlējis arī Horvātijā un Izraēlā. Braients Tomass spēlējis Bulgārijā, Horvātijā, Serbijā un arī Slovākijā.
Kopumā Ventspils līdzšinējās spēlēs iztiek ar desmit basketbolistu rotāciju. Rezultatīvākais ir Šeltons, kuram vidēji 20,3 punkti, sešas bumbas zem groziem un 3,7 piespēles. Ar 11 punktiem izceļas Artūrs Ausējs un Amands Urkis, bet deviņiem – Roberts Bērze un Braients Tomass.
Komandu otrā sezonas spēle apvienotās līgas regulārajā turnīrā gaidāma nākamā gada 13. februārī. 2025./2026. gada Latvijas – Igaunijas līgas regulārais turnīrs ilgs līdz nākamā gada marta vidum, astoņām komandām ar labāko bilanci sasniedzot izslēgšanas spēles. Ceturtdaļfinālā un pusfinālā tiks izspēlētas sērijas līdz divām uzvarām, bet finālā un bronzas spēlē uzvarētājs noskaidrosies vienā spēlē. Esošā čempione ir VEF, kas iepriekšējās sezonas finālā pieveica “Rīgas zeļļus”. Pašlaik bez zaudējumiem cīnās Tartu
(5-0) un "Valmiera Glass"/ViA (4-0). VEF ar 3-1 atrodas ceturtajā vietā, bet "Ventspils" ar 1-2 ir desmitie.