Mārtiņš Sesks atrod sponsoru Lietuvā, kas ļaus viņam startēt WRC sezonas noslēdzošajā posmā
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci piedalīsies arī sezonas pēdējā, 14. posmā - Saūda Arābijas rallijā -, pirmdien paziņoja komanda.
Šosezon ekipāža startējusi sešos WRC posmos (, bet jau sezonas sākumā tika pieļauta iespējamība, ka latvieši brauks arī posmā Saūda Arābijā. Ekipāža Saūda Arābijā startēs, pateicoties Lietuvas loģistikas uzņēmuma "Gretveja" finansiālajam atbalstam. Mārtiņš Sesks Saūda Arābijā pilotēs "M-Sport Ford Puma Rally1" automašīnu. Tas būs viņa pirmais starts Tuvajos Austrumos, jo slimības dēļ 2024. gada sākumā starts Kataras rallijā izpalika.
Mārtiņš Sesks komentārā apliecinājis, ka šīs sezonas laikā ne brīdi nav atmetis domu veikt septiņus no četrpadsmit čempionāta posmiem: “Esmu bezgala pateicīgs par atbalstu un pozitīvajiem stimuliem neapstāties, ko saņēmu no esošajiem sponsoriem. Mēs visi ticējām, ka septītais posms kalendārā būs. Esmu gandarīts, ka izdevies vienoties ar Lietuvas loģistikas uzņēmumu “Gretveja” par nepieciešamo finansiālo atbalstu startam WRC sezonas noslēdzošajās sacensībās.”
"Saūda Arābija spēlē aizvien ievērojamāku lomu pasaules autosporta elites notikumos, te ir gan Tuvo Austrumu rallija čempionāta posms "Rally Saudi Arabia MERC", gan Dakaras rallijs, Formula 1, Extreme E. Arī mēs dosimies uz Džidu, lai gūtu maksimālo pieredzes dažādību, ko WRC sezona var sniegt. Turklāt mums nebūs iespēja veikt pirmssacensību testus. Būs jāiejūtas apstākļos un jābrauc ar to izpratni un zināšanām, ko gūsim šeikdaunā. Domāju, ka teicams ieguvums "M-Sport Ford WRT" komandai ir Tuvo Austrumu rallija čempiona Al-Atijas līdzdalība sacensībās un viņa pieredze šajos platumgrādos,” pauž Sesks.
Ričards Milleners, M-Sport Ford WRT komandas vadītājs: “Šosezon Mārtiņš ir pārsteidzis ar ātrumu un izteiktu briedumu darbā ar Rally1 auto. Viņa rezultāti Zviedrijā, Igaunijā un Somijā rāda, ka viņam ir reāls potenciāls sacīkstēs uz grunts seguma, un Saūda Arābijas rallijs būs vēl viena iespēja to pierādīt, īpaši tāpēc, ka šis posms ir jauns visiem. Priecājamies, ka sezonas noslēgumā viņš atkal pilotēs mūsu auto.”
2025. gada WRC sezonā ir 14 posmi, jūlija vidū autosportistiem sacenšoties Igaunijā. Divus posmus līdz čempionāta beigām (pirms Saūda Arābijas notiks sacensības Japānā) kopvērtējuma līderis ar 247 punktiem ir Elfins Evanss, kam ar 234 punktiem seko Sebastjēns Ožjē un Kalle Rovanpera. Sesks ar 16 punktiem atrodas 12. pozīcijā. Iepriekšējā sezonā par čempionu kļuva beļģis Tjerī Nevils.