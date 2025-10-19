Bļugers atzīmējas ar pirmajiem vārtiem, aizvadot otro spēli NHL sezonā
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers svētdien, aizvadot savu otro spēli Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonā, guva vārtus un sekmēja Vankūveras "Canucks" komandas uzvaru.
"Canucks" viesos ar 4:3 (3:0, 1:1, 0:3) uzvarēja Vašingtonas "Capitals".
Latviešu uzbrucējs tikai piektdien sāka sezonu pēc traumas izārstēšanas, taču svētdienas spēli viņš arī noslēdza priekšlaicīgi pagaidām neskaidra savainojuma dēļ.
Bļugers šajā cīņā uz ledus bija 18 minūtes un 42 sekundes, divreiz meta pa vārtiem, zaudēja vienu ripu, bloķēja vienu metienu, uzvarēja piecos no 13 iemetieniem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Teddy Blueger pots his first of the season to put the Canucks up 4-0 🐳 pic.twitter.com/hfAAhF5kG8— Sportsnet (@Sportsnet) October 19, 2025
NHL Bļugers guvis 50 vārtus, un šīs robežas sasniegšanai viņam vajadzēja 420 mačus.
Jau spēles pirmajā minūtē Ēliass Petešons no tuvas distances raidīja ripu vārtu stūrī un panāca 1:0 viesu labā. Pirmā perioda pēdējās trīs minūtēs "Canucks" guva vēl divus vārtus - vispirms Tailers Maierss izmantoja burzmu vārtu priekšā, bet vēlāk vairākumu realizēja Kīfers Šervuds.
Bļugers vārtus guva otrā perioda piektajā minūtē, kad uzbrukuma zonā Evanders Keins ar ķermeni nokontrolēja ripu un ar slidu piespēlēja to latvietim, kurš ar brīvu metienu panāca 4:0. Trešdaļas otrajā pusē Rainers Lenards vairākumā ieraidīja atlēkušo ripu vārtos un samazināja viesu pārsvaru.
Trešā perioda vidū "Capitals" izspēlēja līdz tukšiem vārtiem un Džeikobs Čikrens ar metienu no šaura leņķa panāca 2:4. Divas minūtes un 14 sekundes pirms pamatlaika beigām Džons Karlsons "Canucks" pārsvaru samazināja līdz vieniem vārtiem.
Savainojumu dēļ maču priekšlaicīgi noslēdza "Canucks" uzbrucēji Filips Hitils un Jonatans Lekerimeki.
"Canucks" ar astoņiem punktiem sešās spēlēs ieņem piekto vietu Rietumu konferencē, bet "Capitals" ar tādu pašu bilanci ir sestā Austrumu konferencē.
"Canucks" nākamajā spēlē otrdien viesosies pie Bļugera savulaik pārstāvētās Pitsburgas "Penguins", kuras rindās tagad spēlē bijušais Vankūveras vārtsargs Artūrs Šilovs.