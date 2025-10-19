"Mogo"/RSU pārliecinoši sasniedz IIHF Kontinentālā kausa izcīņas otro kārtu
Latvijas čempione "Mogo"/RSU svētdien pārliecinoši sasniedza Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) Kontinentālā kausa izcīņas otro kārtu.
Pirmās kārtas noslēdzošajā spēlē rīdzinieki ar 12:1 (6:0, 1:1, 5:0) sagrāva turnīra saimnieci Viļņas "Hockey punks".
"Mogo"/RSU rindās ar trīs gūtiem vārtiem un četrām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Kaspars Daugaviņš, tāpat septiņus punktus - visus ar piespēlēm - iekrāja Deivids Sarkanis. Divi vārti un divas rezultatīvas piespēles bija Ernestam Krūmam, divus vārtus guva un vienu piespēli atdeva Ingus Ločmelis, bet pa ripai Viļņas komandas vārtos iemeta Kristaps Sotnieks, Elviss Želubovskis, Jānis Zemītis, Māris Bičevskis un Kristers Ansons.
Jau ziņots, ka piektdien pirmajā grupas spēlē rīdzinieki ar 13:1 sagrāva "Narva", bet sestdien ar 7:2 uzvarēja Akureiri "Skautafelag" no Islandes.
IIHF Kontinentālais kauss ir pēc spēka otrais Eiropas hokeja klubu turnīrs, kurā piedalās 14 komandas. Visas komandas sacensības sāk atbilstoši reitingam. Pirmajā kārtā astoņas komandas ar zemāko reitingu divās grupās cīnās par divām ceļazīmēm uz otro kārtu, kur pievienosies Francijas klubam Anžē "Ducs" un Itālijas vienībai "Cortina", lai četru komandu turnīrā no 14. līdz 16. novembrim Anžē cīnītos par divām ceļazīmēm uz finālsacensībām.
Finālsacensībās, kas notiks no 14. līdz 17. janvārim, jau ir iekļuvušas četras komandas ar visaugstāko reitingu - Dānijas klubs Herningas "Blue Fox", Anglijas klubs Notingemas "Panthers", Ustjkamenogorskas "Torpedo" no Kazahstānas un Polijas klubs Katovices GKS.
Iepriekšējā sezonā IIHF Kontinentālo kausu izcīnīja Velsu pārstāvošā Kārdifas "Devils", bet "Mogo"/RSU nepārvarēja otro kārtu.